Bijzondere concerten gegarandeerd op de Zeister Muziekdagen, zoals dat van het Belcea Quartet ★★★★★

Het Barbican Quartet, met van links naar rechts Yoanna Prodanova, Amarins Wierdsma, James Dong en Christoph Slenczka. Beeld Andrej Grilc

Je zou je als liefhebber van klassieke muziek bijna schuldig voelen. Waar de pop- en danceliefhebbers dezer dagen alleen iets van een festivalsfeer kunnen vinden bij de Unmute Us-demonstratie, heeft de bezoeker van klassieke concerten – al gewend om een heel concert lang stil op een stoel te zitten zonder met de muziek mee te zingen – een enorm aanbod om uit te kiezen.

Die laatste kon dit weekend bijvoorbeeld naar Oranjewoud in Friesland, naar het Amsterdamse Grachtenfestival voor jong talent, naar het Orlando Festival in Kerkrade, het Weekend voor de Romantische Muziek in Rotterdam, naar de Muziekhaven in Zaandam of het Concertgebouw. Of naar de Zeister Muziekdagen, het traditionele strijkkwartettenfestival waar onder artistieke leiding van violist Alexander Pavlovsky bijzondere concerten gegarandeerd zijn.

Omwille van de ruimte werd voor het concert van het Belcea Quartet zaterdag uitgeweken naar Zeist-West, dat wil zeggen: de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Het kwartet, vernoemd naar eerste violist Corina Belcea, opende met het Eerste strijkkwartet van Karol Szymanowski uit 1917. De impressionistische inslag van het stuk zou kunnen aansporen tot een soort ‘zoekend’ spel, maar het leek alsof de musici over geen noot twijfelden. Szymanowski’s turbulente, onvoorspelbare maten oogstten bewondering, de vele gradaties van pianissimo die het kwartet wist voort te brengen, deden dat net zo goed.

Dan van C-groot naar c-klein met Brahms’ Eerste strijkkwartet. Die finesse, die trefzekerheid. Hield het publiek van de Grote Zaal zich ooit zó stil? Na de toegift (een Mozart-andante) volgde wederom een gemeend applaus, dat alleen met nóg een toegift beantwoord kon worden, de finale van het Eerste strijkkwartet van Benjamin Britten.

Britten klonk donderdag ook al in de vertrouwde kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente, de ‘main stage’ van de Zeister Muziekdagen. Het Barbican Quartet kwam langs. In het begeleidende boekje viel te lezen dat dit in Londen gevestigde kwartet nog studeert bij Günter Pichler (Alban Berg Quartett) en dat ze tijdens het festival worden gecoacht door altviolist Avri Levitan. Wie daardoor dacht dat we te maken hadden met het niveau laatste jaar conservatorium, had het mis. Dat je als musicus wilt blijven leren is de beste houding, maar dit is echt een volwaardig kwartet.

Onder leiding van de Nederlandse violist Amarins Wierdsma toonden de strijkers in Mozarts bewerkingen van Bach-fuga’s hun individuele klasse. Prachtig spel, stevige lijnen. Hoewel er nog iets meer mysterie in de klank mogelijk moet zijn, klonk Britten bij vlagen schitterend. Het Derde strijkkwintet van Antonín Dvorák, met Levitan als extra altviolist, was het hoogtepunt. Geef ze direct een platencontract.

De Zeister Muziekdagen duren nog t/m 28/8. Onder meer het Jerusalem Quartet en het Nederlandse Alma Quartet komen langs.