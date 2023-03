Bijzonder: een kunstwerk dat je laat inzien wat je allang wist, maar nooit onder woorden had gebracht

‘Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars’ van Eglė Budvytytė. Beeld Natascha Libbert

Hoe je je lichaam beweegt, of niet beweegt, bepaalt voor een belangrijk deel hoe je tijd ervaart. Natuurlijk, dat wist ik wel. Wie altijd rent, komt altijd tijd te kort, en wie wel eens probeert te mediteren, weet hoe immens lang vijf minuten kunnen voelen. Toch heb ik het me nooit zo helder gerealiseerd als tijdens het kijken naar Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars (2020). Deze even weirde als wonderschone film van de Litouwse, in Amsterdam wonende en werkende Eglė Budvytytė was in 2022 te zien op de Biënnale van Venetië en wordt nu mooi groot geprojecteerd in de gotische tentoonstellingszaal van Vleeshal in Middelburg.

Blijft bijzonder: hoe een kunstwerk je iets kan laten inzien wat je eigenlijk allang wist, maar nog nooit in woorden had gevat.

De film speelt zich af tegen de buitenaards mooie achtergrond van de duinen en korstmosbossen van de Koerse Schoorwal, een landtong die van Rusland naar Litouwen loopt. Hier beweegt een troep piepjonge dansers in rafelige kleding zich voort op de meest eigenaardige manieren. Als uit de kluiten gegroeide krabben kruipen ze in bruggetjeshouding over hagelwit, stuivend zand. In het bos laten ze hun ledematen net zo wiegen als boombladeren in de wind. En op een zacht bed van mos en composterende bladeren liggen, schuiven, krioelen ze zachtjes op en over elkaar, alsof ze samen een ademend micro-organisme zijn geworden. Ondertussen klinken half zingende, half fluisterende stemmen: ‘Hallo, ik ben een cyborg, een symbiotisch wezen.’

Fragment uit 'We Will Find It' van Zoï Tatopoulos.

Door de dansers, hun rauwe uitstraling en de fluistersoundtrack moest ik denken aan de dansvideo We Will Find It van choreograaf Zoi Tatopoulous. Daar dansen minstens zo jonge dansers in een verlaten fabriekshal, terwijl piepstemmetjes telkens herhalen: ‘We zullen het vinden, we zullen het vinden.’ Ze lijken bezeten, zo hoog ligt het tempo. Wat ze ook willen vinden, er is haast bij. En hoe dierlijk hun bewegingen soms ook lijken, daarin zijn ze onmiskenbaar mens. Dat idee dat je voortdurend iets moet najagen. Geen tijd te verliezen hebt.

In tegenstelling tot hun rusteloze collega’s worden de lijven in Songs from the Compost niet voortgejaagd. Ze vallen juist helemaal samen met hun omgeving. En in plaats van dat ze bewegen alsof de band versneld wordt afgespeeld, bewegen ze juist in een trager tempo. Denk: op je knieën door het water waden op het ritme van de golven. Of: net zolang in het duingras liggen tot er elfenbankjes op je rug groeien. ‘Leren van de stenengemeenschap. Langzaam worden, een steen worden’, fluisterzingen stemmen op de soundtrack.

Laag bij de grond beweeg je anders, langzamer. En daar lijkt het in deze film vooral om te doen: de grond. De grond, die stil lijkt en waar toch duizend kleine dingen in bewegen. Waar dingen in doodgaan en verrotten, maar die ook nieuw leven voortbrengt. Daar zijn deze cyborgs een mee geworden, dat ritme proberen ze met hun bewegingen te benaderen.

Hoe zouden ze de tijd van daaruit ervaren? Ik denk als iets wat je niet hoeft na te jagen, wat er gewoon in overvloed is. Iets dat ook gewoon lekker blijft bestaan, ook zonder mensen die haar achterna rennen. Stil en bewegend, ademend en pulserend. Stervend en groeiend, allemaal tegelijk.