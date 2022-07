Gijs Naber en Léa Seydoux in ‘The Story of My Wife’.

Neem een vrouw, dat is goed voor de gezondheid, krijgt kapitein Jakob Störr (Gijs Naber) te horen van zijn scheepskok. Störr volgt het advies op. Zodra hij aan wal is, vraagt hij plompverloren een wildvreemde vrouw ten huwelijk. Zij gaat nog op het aanzoek in ook, eerst bij wijze van grap, maar al snel serieus.

Zo komt de stugge Nederlander Störr aan een elegante Franse vrouw, Lizzy (Léa Seydoux). Het huwelijk is wankel vanaf het begin. Zo levendig als Lizzy is, zo meegaand en passief is haar echtgenoot — wonderlijk, gezien het gemak waarmee hij op zee moeilijke beslissingen neemt. Jaloezie verstikt hem.

The Story of My Wife, gebaseerd op de gelijknamige roman van de Hongaarse schrijver Milán Füst uit 1946, vertelt het verhaal van een tamelijk mysterieuze relatie. Wat ziet Lizzy in haar kapitein, en waarom is hij zo ondersteboven van haar? Ze lijken elkaar nauwelijks te kennen. Werkelijke en denkbeeldige geheimen vreten aan het wederzijds vertrouwen.

In het gedetailleerde onderzoek naar seksuele afgunst en vermeende ontrouw binnen een huwelijk vertoont het verhaal raakvlakken met Eyes Wide Shut (1999), de laatste film van Stanley Kubrick, die zich baseerde op Arthur Schnitzlers Traumnovelle uit 1926. Ook The Story of My Wife gaat over een kwetsbaar mannelijk ego, liefde en controledrang. Daarmee houden de overeenkomsten overigens wel op: van geheime orgies en alle andere zaken die Eyes Wide Shut intrigerend maakten, is in The Story of My Wife geen sprake.

De film is zelfs tergend spanningsloos. De belangrijkste wending is een verhuizing naar Hamburg, waar de huwelijksproblemen van Jakob en Lizzy zich rustig voortzetten. Een patstelling, vertaald in repetitieve scènes waarin de personages zwijgend roken. Prachtig in beeld gebracht, dat wel, maar Naber en Seydoux kunnen bitter weinig uitrichten met het karige scenario. Bijna drie uur lang weet The Story of My Wife psychologische diepgang te vermijden.

Dat is in meer dan één opzicht teleurstellend. Van de Hongaarse regisseur Ildikó Enyedi kon meer worden verwacht: haar vorige film On Body and Soul (2017), over de liefde tussen twee slachthuismedewerkers die elkaar tegenkomen in hun dromen, was goed voor een Oscnarnominatie, een Gouden Beer en tal van andere prijzen. The Story of My Wife mist de precisie en overtuigingskracht die ze daarin demonstreerde. Het is ook jammer voor Naber, die de kans kreeg zich internationaal te bewijzen, maar het moet doen met een saaie, ondoorgrondelijke rol.