Bijna de kleine Lucy in de prairie kwijtgeraakt

Pony Express Stop bij het Hanging Rock-Weber Station, rond1860. Beeld Getty Images

Wyoming, 8 augustus 1853

We moeten vandaag 35 kilometer afleggen, zonder water. We hebben onze flessen met drinkwater gevuld. Zonder dat we er erg in hadden, hebben we Lucy alleen achtergelaten. Niemand had haar gemist, tot we stopten om het vee te laten rusten – op dat moment kwam ons een andere stoet wagens achterop waar Lucy in zat.

Ze was verschrikkelijk geschrokken en wij schrokken op onze beurt toen we ons realiseerden waar ze aan was ontkomen. Ze zat beneden bij de rivier toen wij vertrokken, keek hoe een aantal wagens de oversteek maakten en had niet door dat wij op het punt stonden te vertrekken.

Ik had aangenomen dat ze bij meneer Carl in de wagen zat, omdat hij zich altijd om Francis en Lucy bekommert, terwijl ik op Myra en Chat pas. Bij ons vertrek had hij gevraagd waar Lucy was en toen had Francis gezegd: ze is bij mama in de wagen, omdat ze vaak bij mij komt om haar haar te laten kammen. Het was een goede les voor ons allemaal.

Avond. Het is al bijna donker en wij ploegen nog voort om een bivak te vinden. De kleintjes zijn in bed gekropen en zijn zonder eten in slaap gevallen.

Harde wind, koud genoeg voor een overjas en wanten.

9 augustus

Gisteravond om 9 uur ons bivak gemaakt.

Amelia Stewart Knight (1817-1896), trok met man en kinderen per huifkar van Iowa naar Oregon. Uit Women’s Diaries of the Westward Journey. Schocken, 1982.