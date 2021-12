Bijna alles wordt voorgelezen tegenwoordig, en dat wordt alleen nog maar meer

Beeld Claudie de Cleen

Vijftien afleveringen zijn er dit jaar van de luisterboekenrubriek geweest, en wanneer ik door die vijftien bijdragen grasduin, kan ik daar werkelijk (Gen Z: oprecht) geen enkele lijn in ontdekken. Het kan zijn dat ik u over de volle breedte, van Multatuli en Simone Atangana Bekono tot Roald Dahl, en van de Bijbel via Édouard Louis tot Amalia een plezier heb gedaan, maar voor boekenluisteraars met een specifieke interesse zou ik eigenlijk iedere dag een rubriekje moeten vullen. Geen doen.

Daarom zal ik niet terugkijken op de beste luisterboeken van 2021, want als het goed is, heb ik die allemaal in die vijftien afleveringen genoemd. Vooruit, ook weleens eentje niet, zoals Prikkels bijten niet – Wegwijs in onder- en overprikkeling voor hoog sensitieve personen die floreren bij dynamiek en variatie, geschreven en voorgelezen door Saskia Klaaysen. Waarom niet? Het boek staat hoog in de lijst ‘meest verkocht’ bij Luisterrijk. Was dit een omissie? Even luisteren en meteen al bij het voorlezen van de titel beginnen hamer en aambeeld in mijn oren te trillen van ellende. Ben ik dan ook hoog sensitief? Nee, maar wel allergisch voor niet-professionele stemmen die de o oprekken en van de ij een ai maken.

Findaway

Het is maar een illustratie om te laten zien dat echt alles wordt voorgelezen en dat deze krant vijf mensen in dienst zou kunnen nemen om alles te beluisteren. Helemaal nu Spotify in de buidel heeft getast en begin november het audioplatform Findaway heeft overgenomen. Spotify’s voornemen om De Baas te worden in de audiowereld krijgt hiermee een nieuwe dimensie. Findaway werd opgericht in 2005 en is een audioplatform voor uitgevers, auteurs en retailers en een van de grootste distributeurs van luisterboeken ter wereld. Findaway werkt met technologie die in principe iedereen in staat stelt een audioboek te produceren (godbewaarme). Spotify voorziet een groei van de wereldwijde luisterboekenmarkt van 3,3 miljard dollar nu tot een slordige 15 miljard in 2027.

Het lijkt een veilige aanname te stellen dat het aanbod van luisterboeken de komende vijf jaar exponentieel zal groeien en u weet inmiddels wat dat betekent, daar helpt geen lieve Gommers meer aan. Lichtpuntje voor de Boekenluisteraar: er zullen straks op Spotify allemaal mooie lijstjes verschijnen van andere boekenluisteraars met specifieke tips en aanbevelingen. Blijf ik gewoon lekker grasduinen.