Bíjna alle horror op Ghosts on Tape nodigt uit tot bewegen ★★★☆☆

Laura-Mary Carter en Steven Ansell van Blood Red Shoes vonden dat het tijd werd om nu eens de duistere kant van zichzelf te vieren. De gitarist en drummer delen een liefde voor true-crimeverhalen en moordpodcasts, dus is het zesde album van het Britse rockduo gewijd aan hun obsessie voor seriemoordenaars.

De rudimentaire, rauwe gitaarrock draagt een grauwe sluier met wat bloedspetters. De valse piano in het intro van Comply zet de griezelige toon. Vervolgens gaat de gitaar door de gehaktmolen en wordt, gemengd met beendergruis, rijkelijk gestrooid over morbide en tegelijk uiterst dansbare liedjes. Bijna alle horror op Ghosts on Tape nodigt uit tot bewegen. Give Up is pogobrandstof voor speedpunks, het trage Sucker leent zich juist voor een unheimische goth shuffle.

Niet elk nummer is even sterk en soms herhaalt de band zich, maar de botte bombast van I Lose Whatever I Own, met het simpele ritme van een voetbalchant en laag overvliegende gitaarstraaljagers, kan zomaar een klassieker worden op de alternatieve dansvloeren.

Blood Red Shoes

Ghosts on Tape

Pop ★★★☆☆ V2