Bij Texel opgedoken, nu terug naar Stockholm: scheepsbel van machtig oorlogsschip hoort thuis in Zweden

Scheepsbel van het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina, dat in 1781 voor de Hollandse kust is vergaan. Beeld Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het was een zonnige maandagochtend in juni 2002 toen sportduiker Hugo Raven zich in het water liet vallen om naar een wrak te duiken bij de zandplaats Noorderhaaks, nabij Texel. Hij was eerder al eens op de plek geweest en had toen een kanon gevonden. Helaas had het geschut geen informatie prijsgegeven over welk schip het ging. Misschien had hij nu meer geluk.

Een eerste rondje om het wrak, een met zeeanjelieren begroeide bult van scheepshout, ballast en kanonnen, leverde niks op. Maar toen Raven een stukje van het wrak wegzwom zag hij een groene ronde rand in de bodem. Een wrakduiker weet: de kleur groen duidt op koper. Hij begon zand weg te halen, waardoor het object vrij kwam te liggen. Raven kon zijn ogen niet geloven: hij had een scheepsbel te pakken. ‘Een unicum. Daar doe je het voor’, vertelt Raven (69) aan de telefoon.

Wrakduiker Hugo Raven, die de scheepsbel in 2002 opdook: ‘Ik mis hem wel.’

Wrakduikers als Raven willen maar één ding: een wrak een naam geven en daarmee iets aan de geschiedschrijving toevoegen. Door de vondst van de scheepsbel lukte dat. De bel kon worden gekoppeld aan het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina, dat in 1781 voor de Hollandse kust was vergaan. In 2004 werd het wrak door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) officieel geïdentificeerd - een zeldzaamheid. Twintig jaar na de vondst wordt nu de scheepsbel in het Vasamuseum in Stockholm teruggeven aan de eigenaar: de Zweedse staat. De overhandiging is een onderdeel van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, dat vandaag begint.

Dat het om een Zweeds schip ging, was niet meteen duidelijk. Nadat Raven de bel had schoongemaakt, ontdekte hij naast een zegel met een kroon en de letters FI de tekst ‘G.Meijer Fec: IHOLM 1738’. Omdat Iholm een Deens eiland is, nam hij contact op met Deense musea. Een Deense conservator verwees hem door naar buurland Zweden. Iholm kon ook duiden op Stockholm, zei de conservator, en FI verwijst naar de Zweedse koning Frederik I. Het maritiem museum in de Zuid-Zweedse havenstad Karlskrona, waar nog altijd een deel van de Zweedse marinevloot ligt, bevestigde dat het om de Sophia Albertina ging.

Scheepsramp in 1781

De Sophia bleek een machtig oorlogsschip te zijn geweest, uitgerust met 450 bemanningsleden en 60 kanonnen. In 1781 werd het ingezet om konvooien met Zweedse handelsschepen te beschermen, omdat het op de Noordzee onrustig was vanwege de oorlog tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Engeland. Op de terugweg raakte het schip bij Holland door een storm gescheiden van de rest. Ter hoogte van Texel liep het schip op een zandplaat, waarbij de zijkant werd opengereten. Slechts 31 van de 450 opvarenden overleefden de ramp.

Dit soort verhalen zijn er legio, alleen worden de bijbehorende wrakken bijna nooit gevonden. Volgens Unesco liggen er meer dan drie miljoen scheepswrakken op de zeebodem. In de Nederlandse wateren zijn drieduizend wrakken geïdentificeerd, zegt Martijn Manders van de RCE. Het overgrote deel wordt met rust gelaten. ‘Er is geen ruimte voor, conserveren kost veel tijd en geld en je moet je ook afvragen: wat wil je te weten komen?’, zegt Manders.

Het museum in Karlskrona hanteert ook strikt het principe dat scheepswrakken met rust gelaten worden. ‘Daarom hebben we nooit om de bel gevraagd, ook al wisten we dat hij was gevonden’, zegt hoofd collecties Johan Löfgren. Nu de bel actief wordt aangeboden, is Löfgren er wel blij mee. ‘Dit schip was destijds het vlaggenschip van de Zweedse marine. En we hebben bijna geen originele objecten uit die tijd.’

In de slaapkamer

Voor sportduikers en amateurarcheologen gelden strenge regels over het omgaan met scheepswrakken. Die zijn beschermd tenzij zeker is dat het niet van erfgoedwaarde is. Iets opgraven is uit den boze. Toen sportduiker Raven in 2002 de scheepsbel vond, mocht graven ook niet, maar dat kon in de praktijk niet worden gehandhaafd. In de nieuwe erfgoedwet van 2016 is daarom bepaald dat duikers objecten niet meer zonder toestemming mee mogen nemen. Dat heeft het wrakduiken wel beperkt, zegt Raven. Volgens Manders werkt de overheid aan een bestuursmaatregel waardoor duikers weer spullen omhoog mogen halen als ze daar vooraf met beroepsarcheologen afspraken over maken.

Het beheer van de scheepsbel was bij sportduiker Raven in ieder geval in goede handen. Op advies van een specialist liet hij de bel en de houten klokkenstoel ‘nat drogen’. ‘Ik heb de bel twee jaar lang opgesloten in een ton met een laagje water op de bodem. Daarna heb ik daar gaten in geboord en nog een half jaar gewacht. Toen pas was het veilig.’ Nadien liet hij het vervallen smeedijzer en de klepel namaken door de smid van het openluchtmuseum in Enkhuizen.

Raven heeft het liefst dat andere mensen ook plezier beleven aan de opgedoken historische artefacten. Thuis heeft hij in een slaapkamer een klein museum ingericht en de scheepsbel was al eens te zien in het Oorlogsmuseum in Den Bosch. De sportduiker, die tot 2019 een tegelzetbedrijf had, nam in zijn testament op dat de bel na zijn dood aan Zweden geschonken zou moeten worden. Drie jaar geleden besloot hij dat hij de bel liever bij leven wilde overhandigen. De RCE regelde het verder en vorig jaar werd de bel bij hem thuis opgehaald. ‘Ik mis hem wel’, zegt hij. ‘Maar het is goed zo.’