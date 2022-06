Bij Suzanne Valadon zijn de voeten niet bevallig, maar klaar voor me-time

Er zijn vast mensen die het al heel jong doorhebben, maar ik vermoed dat de meesten het pas inzien wanneer ze zelf lelijke voeten krijgen: hoe zeldzaam goed gevormde, zachte voeten zijn. Voeten zitten onder aan je lichaam, vaak in schoenen, dus ze hoeven er niet de hele tijd leuk uit te zien. Als ze maar lekker lopen. Geen blaren, geen lastige nageltjes of jeuk, dan doen ze het wel zo’n beetje. Het is dus ook geen ramp als er bobbels komen op plekken waar die eerst niet zaten, of eelt dat je er soms onwillekeurig in stukjes afpulkt. Dat zou wat zijn, als er op je gezicht bobbels kwamen, of eelt dat je er onwillekeurig af pulkt. Nee, de voet staat ver van het epicentrum van de aandacht. Wie (nog) mooie voeten heeft, let dus niet echt op hoe vergankelijk die zijn. Mooie voeten horen bij een onbezorgde staat van leven die zijn tol pas over een tijdje gaat eisen.

De schilder weet dat. Daarom zijn de voeten van Titiaans beroemde Venus van Urbino (1538) zo zacht en warm als een babyhertje. En daarom ligt er een zacht hondje opgekruld naast, dat subtiel de aandacht naar dit stukje vrouwenlijf stuurt. Bij de voeten van Manets al even beroemde Olympia (1863) staat een zwarte poes die onze aandacht opeist. Eén voet is omhuld met een zijden muiltje, het andere is gevallen, je ziet nog net de melkwitte teentjes. Dat andere muiltje bungelt er als een uitnodiging; er valt aan deze naakte vrouw dus toch nog iets uit te kleden. En misschien mag jij dat wel doen.

Suzanne Valadon draaide alles om. Dat is al te zien aan de voeten, die veel minder van het soort onaangeraakt en smetteloos zijn, en meer van het soort dat ik inmiddels heb, voeten die na jaren van geëxperimenteer met puntschoenen en hakken bobbels hebben op onhandige plekken, en waar veel te vaak onwillekeurig eelt van is gepulkt. Valadon had in haar vroege jaren zelf bijverdiend als model van onder meer Renoir (ze staat bijvoorbeeld op zijn schilderij Danse à la ville, nu in Musée D’Orsay), en toen ze zelf ging schilderen maakte ze van die machtsverhouding tussen mooi jong model en kijker het onderwerp. Ze etaleert het model niet, maar verbeeldt haar zoals een vrouw in het alledaagse leven op een bank ligt, in een hemdje en een lekker zittende broek. Deze vrouw lijkt klaar voor Netflix. Ze ligt er niet voor een veronderstelde kijker die ze moet behagen.

Dat zie je aan alles, en het detail bij haar ruwe, rood uitgeslagen voeten maakt het af: twee boeken. Bij Titiaan en Manet hebben de dieren aan de voeten betrekking op een relatie met deze vrouwen; de hond symboliseert huwelijkse trouw, de uitdagende poes seksualiteit. Bij Valadon geen attribuut dat het verlangen van de kijker centraal stelt (huwelijk, lust, liefde), maar een symbool voor haar intelligentie en de kwaliteit die ze aan zichzelf besteedt. Een avondje lezen, peukje klaar om aan te steken, beha uit. Dit is een muze met me-time.