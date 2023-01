Bij Sticks gebeuren in taal en inhoud dingen die bij niemand anders gebeuren ★★★★☆

Een hiphopalbum met introductie van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter en, verderop, mooi gezongen regels van Paul de Munnik? Dat móét haast wel een album van Sticks zijn, Junte Uiterwijk, de Zwolse veteraan. Bij hem gebeuren in taal en inhoud dingen die bij niemand anders gebeuren.

Het gros van zijn werk verscheen onder de vlag van Opgezwolle of in duoverbanden met Rico, A.R.T., Delic of Kubus. Alles over hoop is, na STICKmatic uit 2020, pas zijn tweede ‘echte’ soloalbum, al zijn er gasten (Sevn Alias, Winne, Zwangere Guy) en brengen vijf verschillende producers verscheidenheid in de samenhang aan.

Sticks zelf? Die probeert, in elk geval voor ons, orde in de chaos te scheppen. Cancelcultuur, Oekraïne: altijd zegt hij iets zinnigs, iets gevats bovendien (of hij plaatst een hilarisch tussenwerpsel: voetbalorakel Pieter ‘Champ’ de Jongh in zijn onnavolgbare Engels).

Sticks ontroert ook, in slotnummer Hart, over zijn kinderen. Altijd uitgesproken, nooit pedant of larmoyant; laat het balanceren op die grens maar aan hem over. Natuurlijk verwoordt hij zélf het mooist waar dit album om draait: ‘In tijden dat alles overhoop ligt, leer je dat alles over hoop gaat’ – en zo is dat.

Sticks Alles over hoop Hiphop ★★★★☆ Top Notch