Bij Rietveld-leerling Rob Parry (1925-2023) ging het meer om de functionaliteit dan het design

Rob Parry in 2015. Beeld Henk Wildschut

Het combineren van modern en functioneel design met een groot gebruiksgemak moet, als je zijn oeuvre bekijkt, de belangrijkste drijfveer van de maandag overleden ontwerper Rob Parry (97) zijn geweest. Vanaf de jaren vijftig ontwierp de Hagenaar stoelen, beursstands en winkelinterieurs, maar ook bureaus, slaapbanken en kasten. Zonder uitzondering elegant en helder design dat hem plaatst in het rijtje van belangrijkste vormgevers van het naoorlogse Nederland.

Parry kende ze allemaal, W.H. Gispen, Friso Kramer, of werkte voor ze, zoals voor Gerrit Rietveld, van wie hij een historisch opdrachtbriefje heeft bewaard: ‘Beste Parry, zou je als er niets dringenders is eens een heel rustige eetkamerstoel willen bedenken.’

Rob Parry, de fauteuil 1611.

Parry, zoon van ouders met een winkel in bric-à-brac, werd na de Tweede Wereldoorlog opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij was toen, zei hij in 2015 tegen de Volkskrant, ‘roomser dan de paus’: zo veel mogelijk strakke vlakken en alles in primaire kleuren. Hij ging werken bij Gerrit Rietveld in Utrecht, maker van rechte en hoekige meubels in zwart, rood, geel en blauw. Een logische plaats leek het – en toch bleek al snel dat Parry meer een humane modernist was dan zijn werkgever. ‘Bij Rietveld gaat het om het concept, bij mij om het zitten’, zou hij later zeggen.

Goed voorbeeld daarvan is Parry’s hit uit 1952, de fauteuil 1611. Een simpele stoel, licht op de houten poten, met een groot zitgemak. En, doordat de kussens van zitting en leuning eenvoudig los te maken waren, ook goed schoon te maken. De stoel was enorm populair. Sinds jaren de jaren vijftig zijn er 60 duizend exemplaren van verkocht.

Rob Parry, F&T-stoel, 1950.

Dat ranke en simpele zit ook in de F&T-stoel uit 1950, onderdeel van een compleet interieur dat Parry maakte voor wijnhandel Ferwerda & Tieman in Den Haag. Het dunne, gebogen, metalen frame ondersteunt twee houten ellipsen, een leuning en zitting. Eenvoudiger en stijlvoller kan het bijna niet.

Parry werkte een deel van de jaren vijftig samen met Emile Truijen in een tijd dat er steeds meer aandacht kwam voor goed design, zowel in huis als op straat. De posterijen, toen nog PTT, vroegen het duo een nieuwe postbus te ontwerpen. Het zou een icoon worden van functioneel Nederlands industrieel ontwerp, dat decennialang deel uitmaakte van het straatbeeld. De rode bus op ranke hoge poten, met een grijze voorklep die was voorzien van een dubbele sleuf: een voor stadspost en een ‘overige bestemmingen’.

Rob Parry en Emile Truijen, brievenbus PTT, 1957.

De bus was vernieuwend, gemaakt van kunsthars en de grijze klep stelde buslichters in staat om met één kantelbeweging de gescheiden poststroom over te hevelen in een postzak. Dat de grijze voorkant in de jaren tachtig rood werd gemaakt, beviel Parry niet erg. De grijze kleur voor de klep maakte aan de buitenkant juist goed het functionele kantelmechanisme zichtbaar.

Het huis in Voorburg waar Parry vrijwel zijn hele leven woonde, was een bonte verzameling van 20ste-eeuwse designiconen. Van de Zigzagstoel van zijn oude werkgever Rietveld, de lounge chair van Charles en Ray Eames tot de stijlvolle rollenstoel uit de jaren vijftig van hemzelf, die lang slechts louter een prototype was, maar onlangs in productie is genomen. Tot op hoge leeftijd sprak hij over zijn opvattingen over design. In 2015 verscheen een boek over zijn oeuvre, van publicist Hans Ibelings, die Parry een functionalist noemde, zonder rechtlijnig te zijn.

In de familie wordt graag verteld dat Rob Parry twee beroepen had. De eerste was ontwerper, de tweede levensgenieter. Beide nam hij heel serieus. Hij dronk tot vlak voor zijn dood aan het einde van de dag een borrel of een cocktail, liefst een margarita. In zijn woonhuis ontwierp hij een geheel in Parrystijl een cocktailbar, waarbij hij net zo veel aandacht gaf aan stijl en materialen als aan de zorgvuldig uitgepuzzelde rangschikking van flessen en mixattributen. In een Parry moest de gebruiker het naar zijn zin hebben.