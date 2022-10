Bij Return of the Tiger krijgen de parels van het IFFR een herkansing

De dochter van filmmaker Eugenio Polgovsky in 'Malintzin 17'.

Wat bezielt die duif? Waarom bouwt ze net daar, op een knoop van stroomkabels, bungelend boven een trottoir, haar nest? Gaat het goed komen met haar en haar ei? Zo simpel kan de spanningsboog van een film zijn, bewijst de gevoelige Mexicaanse documentaire Malintzin 17. De titel verwijst naar het adres in Mexico City waar filmmaker Eugenio Polgovsky tijdens de opnamen woonde met zijn toen 5-jarige dochtertje Mile. Vanaf hun balkon observeerden ze gedurende een week aandachtig het roerloos in haar nest zittende dier.

Soms richt Polgovsky de camera ook op het meisje Mile. Op haar gezicht, als ze zich afvraagt of dat onbeweeglijke beest misschien een robotduif is. Op haar voetjes, als ze zich uitrekt om over de rand van het balkon te kunnen kijken. Die liefdevolle beelden zijn net zo teder en aangrijpend als de wederwaardigheden van de duif, zeker als je weet dat Polgovsky in 2017 overleed, voordat hij zijn duivenfilm kon voltooien. Het was Eugenio’s zus Mara die de opnamen aantrof in het archief van haar broer, waarna ze er een fraaie, bitterzoete ode aan het leven en het ouderschap uit smeedde – zonder in de film het verlies van haar broer te benoemen.

Erg fijn is het om dit pareltje nu in het filmtheater te kunnen zien. Malintzin 17 was een van de veertien films die eerder dit jaar meedongen naar de Tiger Award, de prijs voor beginnende cineasten van het International Film Festival Rotterdam. De 51ste editie van het festival vond toen volledig online plaats, waarbij de films uit de Tiger- en Big Screen-competities alleen voor filmprofessionals te zien waren. Toen al werd beloofd dat ze later alsnog in de bioscoopzaal zouden draaien, en nu is het zover. Onder de noemer Return of the Tiger vertoont het festival een gulle greep uit de Tiger- en Big Screen-competities, drie dagen lang, in twee Rotterdamse filmtheaters. Tijdens dit mini-IFFR krijgt ook een film als Big Screen Award-winnaar Kung Fu Zohra eindelijk zijn verdiende grote doek én bioscooppubliek: toch de situatie waarin Mabrouk el Mechri’s mix van huiselijkgewelddrama en kungfuspektakel het best zal gedijen.

Maar misschien zijn het juist de minder extraverte producties die het meest profiteren van hun ‘herkansing’ in Return of the Tiger. Neem Tiger-winnaar Eami. De film ontfermt zich op hallucinante wijze over het lot van de Ayoreo-Totobiegosode, het volk dat de Paraguayaanse en Boliviaanse Gran Chaco-vlakte bewoonde, totdat het in de vorige eeuw door kolonialisten verdreven werd. De Paraguyaanse cineast Paz Encina voerde talrijke gesprekken met Ayoreo, en hun getuigenissen inspireerden haar tot het mythische verhaal van de 5-jarige titelheldin (Anel Picanerai), die verweesd door de jungle dwaalt. Mogelijk speelt de film zich ook vooral in haar koortsige gedachten af, terwijl een medicijnman haar lichaam tot leven probeert te wekken.

'Eami' van de Paraguyaanse cineast Paz Encina.

In de laatste vijf minuten gaat het beeld op zwart: alsof Eami je nu ook in je eigen (onder)bewustzijn wil laten afdalen, met het geroezemoes van insecten en vogels als gids. Een slot dat vooral in het donker van de bioscoopzaal een geestverruimend effect kan hebben. Tegelijkertijd blijft de film heel dicht bij de realiteit van de Ayoreo. Op de soundtrack klinken steeds weer fragmenten van de interviews die Encina met hen voerde: droeve stemmen die vertellen over de verwoesting die de ‘coñone’ (de ongevoeligen) aanrichtten, en die het roezige, hypnotiserende Eami óók een documentair karakter geven.

Meer films in Return of the Tiger trekken geitenpaadjes tussen documentaire en drama, feit en fictie: avontuurlijke, onvoorspelbare cinema met een bescheiden vorm van bravoure levert dat op, waarbij de makers vaak opvallend dicht bij huis blijven. In Drifting Petals laat de in Hongkong opgegroeide, in Melbourne gevestigde IFFR-oudgediende Clara Law haar gelijknamige alter ego door een nachtelijk en spookachtig Hongkong en Macau zwerven, op zoek naar de geest van haar jaren geleden verdwenen broer. Met Excess Will Save Us heeft Morgane Dziurla-Petit een fantastische, zwart-komische dorpstragedie gemaakt, waarin de bewoners van haar eigen Franse geboortedorp met sardonische plezier zichzelf (lijken te) spelen. Het leverde Dziurla-Petit tijdens het IFFR een speciale juryprijs op.

Van alle documentaire-fictiehybriden op Return of the Tiger is The Plains van David Easteal de beste en meest uitdagende. De drie uur durende film kruipt twaalf maal achterin de Hyundai van Andrew Rakowski, een advocaat van middelbare leeftijd, terwijl hij ’s avonds van kantoor naar huis rijdt: een rit van drie kwartier, van een bedrijventerrein naar een buitenwijk van Melbourne, waarvan we herhaaldelijk de eerste vijftien, twintig minuten te zien krijgen, soms ook een later deel van de route. Meestal zit Andrew alleen in zijn auto: meteen na vertrek belt hij via zijn oortje met zijn hoogbejaarde, dementerende moeder in het verzorgingshuis, en vervolgens met echtgenote Cheri. Geregeld geeft hij zijn jongere collega David (gespeeld door regisseur Easteal) een lift. Hun conversaties worden in de loop van de film steeds ontspannener en persoonlijker, waarbij je met name Andrew steeds beter leert kennen.

Easteals regiedebuut is gebaseerd op de autoritten die Rakowski en hij ooit daadwerkelijk maakten, toen ze voor hetzelfde advocatenkantoor werkten. Het is nauwelijks voor te stellen dat het om een reconstructie gaat, zo levensecht voelt hun inter­actie. Intussen kijk je voortdurend tegen hun achterhoofden aan, om hoogstens via de achteruitkijkspiegel een glimp van Andrews ogen op te vangen. Daarmee plaatst The Plains je min of meer in de bevoorrechte positie van de achterbank: je kunt meeluisteren naar het gesprek dat voorin wordt gevoerd, maar ook afdwalen op de stroom van je eigen mijmeringen of gewoon gedachteloos naar buiten kijken. Het verstrijken van de tijd – The Plains speelt zich af gedurende een jaar – wordt zichtbaar via de voorruit: de kaler of juist voller wordende bomen, de zon die steeds vroeger of later ondergaat, het huis dat gestaag verrijst aan de rand van het bedrijventerrein. En natuurlijk zijn er de gesprekken met mama, en de leegte die achterblijft wanneer die gesprekken verstommen.

Gaandeweg ontstaat het zeldzaam mooie, gelaagde en bezwerende portret van een man die stilletjes worstelt met het beperkte kader van zijn bestaan. Soms verlaat de film heel kort de auto, om ruimte te maken voor de spectaculaire drone-opnamen die Andrew in zijn vrije tijd schiet, van de uitgedroogde vlakte bij zijn buitenhuis. Beelden die vooral benadrukken hoe ingekapseld zijn leven verder is, losgeweekt van de ambities en wensen die hij ooit nastreefde.

David Easteal zal tijdens Return of the Tiger aanwezig zijn om na afloop van The Plains over de film te vertellen. In hoeverre was er sprake van improvisatie? En wat wilde Easteal eigenlijk uitdrukken met de radio-talkshows die Andrew onderweg luistert, en die speciaal voor de film werden opgenomen? Genoeg vragen te bedenken, als Easteal straks zelf in de IFFR-schijnwerpers staat. Fijn ook om dan na drie geconcentreerde uren eindelijk zijn gezicht te kunnen zien, in plaats van zijn achterhoofd.

'The Plains'

Return of the Tiger, 14 t/m 16/10 in Cinerama en LantarenVenster, Rotterdam