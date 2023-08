Bij Opera Nijetrijne geen tragiek: in deze ‘Armina’ smullen de zangers van hun uitvergrote personages ★★★☆☆

‘Armida’ van Opera Nijetrijne. Vanaf links: Claudia Patacca (Armida), Madieke Marjon (Ismene) en Erik Slik (Rinaldo). Beeld Linda van der Holst

Een curieus ei als aanleiding voor oorlog, gieters en paraplu’s als wapens en glittermanicures: die komen allemaal niet voor in Armida van Antonio Salieri. Armida is een tovenares die haar vijand, een kruisvaarder, verleidt, op hem verliefd wordt en vervolgens door hem wordt verlaten. Een tragische figuur, maar bij Opera Nijetrijne is tragiek uit den boze.

Elk jaar voert het gezelschap in het Friese natuurpark Rottige Meente een 18de-eeuwse komische opera op, hertaald in het Nederlands. Serieuze stukken worden omgezet in komedies, in dit geval een felgekleurde idylle met de nadruk op visuele humor. De natuur vormt het decor van Armida’s tovertuin, waar watersproeiers zijn verstopt in reusachtige bloemen. Daartussen huppelen de vier personages rond in geestige kostuums en pruiken.

Over de auteur

Jenny Camilleri schrijft sinds 2020 voor de Volkskrant over opera.

Armida’s vertrouweling Ismene (mezzosopraan Madieke Marjon) plukt ijverig stuifmeel voor magische brouwsels en zingt ondertussen de fraaiste aria, langzaam en droevig. Sopraan Claudia Patacca zet een ongeremde Armida neer, met een metaalachtige, soms weerspannige stem die haar felheid onderstreept. Op het dak van een schuur koestert ze een heilig ei, een voorwerp dat iedereen aanbidt. Tenor Erik Slik als Rinaldo wil het stelen en dringt met veel branie de tuin binnen, waarna hij verandert in een zoetgevooisde minnaar.

Madieke Marjon (Ismene) in Armida van Opera Nijetrijne. Beeld Linda van der Holst

De wendingen in het libretto van Alice Zwolschen zijn niet altijd even makkelijk te volgen, maar haar licht absurdistische verzen zijn zonder meer vermakelijk. ‘Is dit waar, zit ik in een psychose?! Staat hij daar, zonder blikken of blozen, onverbloemd met de vijand te vozen?!’

Ubaldo (bariton Sinan Vural), die Rinaldo komt redden, kan zijn ogen amper geloven. Uiteindelijk wordt er vrede gesloten en zegeviert de liefde.

Vaughan Schlepp, die de partituur heeft bewerkt, leende muziek uit Mozarts Fantasie in c-klein voor de harmonieuze finale. Vanachter de piano leidt hij het steeds soepeler spelende vijfkoppige ensemble. In de cast zitten geen barokspecialisten die vlekkeloos notensliertjes afvuren, maar vakkundige zangers die smullen van slapstick en hun uitvergrote personages. Hun stemmen mengen in de kwartetten plezierig samen.

Na afloop gaat de pret verder. Het publiek zit aan lange tafels en bespreekt de voorstelling tijdens een driegangendiner dat bij het toegangskaartje is inbegrepen. Zo gemoedelijk kan opera zijn.

Armida Opera ★★★☆☆ Van Antonio Salieri. Door Opera Nijetrijne. 15/8, Nijetrijne. Voorstellingen t/m 27/8.