Bij ons in de buurt wonen alleen maar lelijke eenden. Mijn kind heeft hier geen last van, maar ik wel

Tamme muskuseenden zijn de lelijkste eenden die ik ooit heb gezien, vooral de mannetjes. Ze zijn ongeveer tweeënhalf keer zo groot als gewone wilde eenden, hebben een rode bobbelige huid rond hun rode snavels en hun veren zijn grotendeels zwart, met soms wat wit of donkergroen erdoorheen, maar niet in een mooi patroon gearrangeerd. Anders dan de wilde eend, die onschuldig en een beetje verbaasd uit zijn ogen kijkt, kijkt deze eend ongeïnteresseerd de wereld in. Pontificaal in het gras liggend met zijn soortgenoten, als een verveelde hangjongere, observeert hij hoe ik mijn kind tussen zijn uitwerpselen door over de stoep probeer te manoeuvreren.

Verrassend genoeg zijn de baby-eendjes van de tamme muskuseend net zo donzig geel met bruin als die van de wilde eend, zodat we hier niet te maken hebben met lelijke eendjes die veranderen in mooie zwanen maar met mooie eendjes die later lelijk zullen worden. Als ik die lieve eendjes met hun lelijke moeders zie lopen, vraag ik me soms af of ik ze niet van hun moeder af zou moeten pakken, alsof ik ze zo kan redden van hun toekomstige lelijkheid.

Mijn kind heeft hier allemaal geen last van. Hij is innerlijk gedreven om contact te maken met de dieren en denkt al wel in termen van mooi maar nog niet in die van lelijk. Hij houdt van de muskuseenden en noemt ze ondanks hun forsheid gewoon ‘eendjes’. Als we een van hun hanggroepjes passeren op weg naar de supermarkt of de crèche gaat hij recht voor ze staan, opent zijn armen en zegt: ‘Komen jullie met ons mee, eendjes?’ Hij zegt het vol overredingskracht, hij wil het echt heel graag, en als ik hem uiteindelijk heb weten te bewegen om alvast verder te lopen, zodat we vanzelf wel zullen zien of ze inderdaad met ons mee willen, merkt hij met enige teleurstelling op dat de eendjes in het gras willen blijven.

Het is niet zo dramatisch gesteld met de watervogeldiversiteit in ons woonwijkje, er zijn futen en meerkoeten en laatst zagen we jonge zwanen die hun lichtbruine verendek uitplozen, een wonderlijk gezicht waarbij de hals als een soort arm het hele lichaam van de zwaan weet te bestrijken, maar toch spijt het me dat er bij ons in de buurt alleen maar van die rare muskuseenden wonen; dat dit de default-eend van mijn kind zal worden, en de andere soorten eenden de afwijking.

Ik zou iets of iemand hier de schuld van willen geven, een groot bedrijf het liefst, of meerdere grote bedrijven die volgens mij toch al fout bezig waren. Op internet zoek ik naar bewijs dat de tamme muskuseend een gevaarlijke exoot is die de wilde eend dreigt te overvleugelen door het stikstofoverschot en de klimaatopwarming, maar ik vind niets dat mijn verzonnen beschuldigingen kan rechtvaardigen. Muskuseenden komen dan wel uit Zuid-Amerika, maar ze zijn al eeuwen geleden door de Spanjaarden naar Europa gebracht, en in Nederland is er helemaal geen sprake van een plaag. Sinds 1989 is hun aantal flink gegroeid, maar inmiddels is het al een tijd stabiel. Volgens de meeste eendenwebsites zijn ze niet alleen lelijk, maar ook erg vriendelijk, en worden ze daarom vaak op kinderboerderijen gehouden.

Ik zit fout, een conservatieve volwassen vrouw die vindt dat de dingen – de eenden – hetzelfde zouden moeten zijn als in haar eigen jeugd, en die alles wat afwijkt lelijk noemt. Mijn kind is terecht fan van zijn eenden, al komen ze nooit met ons mee.