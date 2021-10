Bij omroep Max klinken de hele dag vrolijke strijkorkesten, zijn mensen onverbeterlijk optimistisch en kleuren levendig

Het was een verspreking, maar wel een bewuste. ‘Bakkers klaar?’, vroeg André van Duin de kandidaten van De grote kleine treinencompetitie (ja, daar gaat dit stukje over. Dus als u nog iets anders wil gaan doen met uw leven, is dit misschien het moment). Van Duin herstelde zichzelf onmiddellijk. ‘Bouwers klaar? Bouwen maar.’ De gespeelde fout was natuurlijk een knipoog naar de moeder aller Omroep Max-programma’s, Heel Holland bakt. De jongste telg uit dat Max-gezin, waar de hele dag vrolijke strijkorkesten klinken, mensen onverbeterlijk optimistisch zijn en kleuren levendig, heeft zich toegelegd op het bouwen van modeltreinen.

De gedachte achter het ontwikkelen en uitzenden van De grote kleine treinencompetitie is natuurlijk dat er in elke populaire hobby een goed televisieprogramma schuilt. En als dat niet de gedachte erachter is, weet ik het ook niet meer. Het concept: elke aflevering nemen verschillende teams modelbouwers het tegen elkaar op, waarbij ze steeds aan de hand van een thema een compleet nieuwe miniatuurwereld moeten scheppen. De uiteindelijke winnaar wint ‘De Gouden Locomotief’, een plek op een grote modeltreinenexpositie in Nederland en mag een paar weken een modelbaan tentoonstellen op Utrecht Centraal. Misschien moet iemand de hoorn des overvloeds van Jan Slagter afpakken, want dit loopt gigantisch uit de hand.

Het thema van woensdagavond was ‘historische gebeurtenis’. Qua afbakening en concretisering zijn er wel eens betere thema’s geweest, maar vooruit. Team Geel ging een Russische kernreactor bouwen. Henk, leider van Team Geel, werd geboren in 1954 en ‘laat er nou een kerncentrale gebouwd zijn, ook in 1954’. Team Wit, onder leiding van Daniël, maakte het Parijs van 1895, toen een stoomtrein het station binnenreed, de remmen niet bleken te werken en dus het station weer uit reed. Door een muur. Team Blauw richtte zich op de val van de Berlijnse muur, compleet met Trabantjes, grenspostjes, wachttorentjes en een poppodium met optreden van Pink Floyd.

Juryleden Marga van Praag, Diane Meyboom en Evan Daes bekijken een treintje in een van de miniatuurlandschappen in De grote kleine treinencompetitie. Beeld Omroep Max

Aan het werk gingen ze, de bouwers. Henk, wiens credo ‘no guts, no glory’ is, kreeg het al meteen aan de stok met een van zijn bouwers over het afzagen van een hoek uit een decorplaat. Ook bij Team Blauw konden de bouwers hun emoties maar nauwelijks de baas, maar werd de onenigheid geblust met een reeks innige omhelzingen. Und so weiter. Na drie dagen hadden de teams hun wereldjes af, die allemaal op hun eigen manier indrukwekkend ingenieus of gedetailleerd waren. Juryleden Evan Daes en Diane Meyboom (die zich vooral bekommerde over hoe loepwaardig de bouwsels waren) kregen deze aflevering hulp van gastjurylid Marga van Praag, die natuurlijk veel met historische gebeurtenissen heeft. Het werd nog even doodeng toen bleek dat de locomotiefjes waren uitgerust met piepkleine camera’s, waardoor boven die prachtig gedetailleerde landschappen opeens de enorme hoofden van de juryleden uit staken. Uiteindelijk behaalde Team Geel de laagste score, waardoor ze de competitie moesten verlaten. No glory dus voor Henk. Volgende week is het thema ‘natuurrampen’. Het kan niet op.