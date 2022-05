Bij ‘Nacht in ...’ draait het om heel gewone mensen, met allemaal hun eigen sores ★★☆☆☆

Nacht in Breda. Beeld Jostijn Ligtvoet

Regisseur Liliane Brakema (1987) wilde het eens helemaal anders doen. Dit keer geen bewerking van bekend repertoire – ze brak door met moderne versies van De wilde eend van Ibsen en Oom Wanja van Tsjechov – maar een compleet nieuw verhaal. Niet met grote tragische personages in de hoofdrol, maar met heel gewone mensen, met allemaal hun eigen sores, waaronder vooral veel eenzaamheid.

Aangemoedigd door Piet Menu, artistiek leider bij Het Zuidelijk Toneel, trok ze de wijken en cafés in op zoek naar mensen en hun verhaal. Via een voice-over vertelt ze aan het begin van haar voorstelling Nacht in ... dat ze 42 mensen heeft ontmoet en dat die ontmoetingen een enorme verrijking voor haar zijn geweest. Vervolgens spelen drie acteurs ter introductie al deze 42 figuren in sneltreinvaart achter elkaar.

In elke stad die Nacht in ... aandoet, doen ook twee lokale bewoners mee. Tijdens Nacht in Breda, als de voorstelling speelt in het Chassé Theater in Breda, zijn dat Jan en Wim. De twee nuchtere Bredanaars zitten in levenden lijve op het podium en mogen vertellen wie ze zijn. Een van hen is net uit de schuldsanering, krijgen we te horen. Knap. Verder mogen zij net als wij kijken naar de acteurs (Marie Groothof, Toon Kuijpers en Reinier Schimmel).

Die leggen zich het volgende uur toe op het spelen van drie van de 42 mensen: een contactgestoorde jongen, een oudere vrouw die haar zieke man verzorgt en een aan lager wal geraakte clown. Wat we met dit drietal aan moeten, blijft onduidelijk. Ze ontstijgen hun eigen verhaal niet en hebben ook nauwelijks contact met elkaar. Veel wordt verbeeld met (herhaalde) bewegingen die de moeizame pogingen tot contact laten zien. Goed bedoelde pogingen die weinig opleveren, net zoals de voorstelling.

Nacht in ... Theater ★★☆☆☆ Door Het Zuidelijk Toneel en &BrakemaProducties, regie Liliane Brakema. Met Marie Groothof, Toon Kuijpers en Reinier Schimmel. 19/5, Chassé Theater, Breda. Tour t/m 9/7.