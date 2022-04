Bij Mucha is elk detail ondergeschikt aan zijn droomuniversum

Alphonse Mucha, De Seizoenen: Lente, 1896, kleurenlithografie, 103 x 54 cm Beeld Mucha Trust

Een van de leukste dingen voor wie ervan houdt op details te letten, is wanneer die details je het bos in sturen. Omdat je dénkt te weten wat je ziet, maar het iets heel anders blijkt. Alphonse Mucha, de man die het oerbeeld van een plaatje in een poesiealbum bedacht, is daarvoor de geknipte kunstenaar. Prent voor prent groeide in Den Haag mijn ontzag voor zijn werk, vooral vanwege die wonderlijke details. Zoals deze, waarin het kronkelt van bekoorlijkheid. Maar wát er nou precies aan het kronkelen is, bleek toch lastiger te vatten.

Op de litho staat een vrouw, zoals zo vaak bij Mucha. De vrouw werd in deze tijd in Parijs, toen de eerste echte reclameposters ontstonden, een vehikel om alles mee aan te prijzen. Een soort moderne allegorie voor alles wat je hebben wil; van chocomelk tot bier, van biscuits tot fietsen en van sigaretten tot absint. De vrouw was niet individueel maar functioneel. Ze heeft dus ook meestal functioneel haar – dat dienstdoet als een soort decoratieve sieromlijsting – en functionele kleren en sieraden: we zien bijvoorbeeld een motief van aren en zeisen op de jurk van een vrouw die koekjes aanprijst, en stukjes hop in het haar van de jongedame die Meuse Bier aantrekkelijk maakte. Alles had een doel en alles hing samen. Vrouw en omgeving werden één grote decoratie, en Mucha kon dat als geen ander zo tot een totaal nieuwe kleurige beeldtaal verheffen. Die dus ook nog eens zichtbaar werd voor véél meer mensen dan alleen de klassieke kunstliefhebber, omdat het werk buiten aan plakpalen en muren hing. Parijs werd er een stuk vrolijker van.

Maar goed, terug naar deze vogeltjes, die de suggestie wekken dat zij met hun snavels de snaren van de harp bespelen, of op z’n minst meefluiten. De vrouw verbeeldt hier de lente, en ze is zo klassiek Mucha dat je er de papieren aansluitstukjes uit het vel poesieplaatjes voor het album van je schoolvriendin bijna bij ziet. Maar ze hangt niet in een knipvel, ze gaat op in de vrolijke patronen van de prent. Het kronkelt en draait, kennelijk omdat het lente is en alles beweeglijk wordt. Daar zijn alle details ondergeschikt aan gemaakt. De harp in haar hand heeft een boog die eigenlijk een rietstengel is. De haren van de vrouw stromen door het beeld als een elegant riviertje en de bloesemtak waarop de vogels zitten lijkt op het ritme van de harp te dansen. Ik dacht even dat de gelige dunne krullen achter de vogels in dit detail bij het kapsel van de jonge vrouw horen, of bij de bloesem. Pas thuis merkte ik dat het de snaren van de harp zijn, loshangend aan de boog.

Je denkt de hele tijd naar een figuratieve afbeelding te kijken. Maar bij Alphonse Mucha is elk detail zo ondergeschikt aan de gehele sfeer, aan het magnetische droomuniversum dat hij creëert, dat het nauwelijks uitmaakt wat het precies is dat je ziet. Haar is snaar, tak is toon, bloesem is diadeem. En in deze allegorie van de lente zet Mucha uiteindelijk vooral de metamorfose neer die het jaargetijde kenmerkt.

Alphonse Mucha, De seizoenen: Lente, 1896, kleurenlithografie, 103 x 54 cm, Mucha Trust. Te zien t/m 3 juli in Kunstmuseum Den Haag.