Bij Marten Toonder is de toekomst nooit ver weg

Robots, computers, buitenaards leven, reizen door de tijd, complete dystopieën en uiteraard de gek geworden wetenschapper Sickbock, die uit is op werelddominantie. Je zou het niet een-twee-drie verwachten, maar in het werk van Marten Toonder (1912-2005) is de toekomst nooit ver weg. Zoveel wordt duidelijk uit de alleraardigste uitgave Marten Toonder en sciencefiction, waarin thematisch door de avonturen van Heer Bommel en Tom Poes wordt gebladerd en alle futuristische zaken een context krijgen. Nooit geweten dat Toonder een groot fan was van sf-schrijvers als H.G. Wells en Isaac Asimov, van de klassieker Metropolis (1927) van Fritz Lang. Of van de strip Flash Gordon, over de gelijknamige astronaut en superheld. En dat Toonder er met graagte uit citeerde. Maar nu ons dat zo gepresenteerd wordt: dat hadden we eigenlijk zelf wel kunnen verzinnen, ja.

Samensteller Willem Feltkamp – directeur van de Toonder Compagnie en curator van het immense Toonder-archief – had in 2016 al eens een expo over dit onderwerp georganiseerd. Hij beschrijft hoe hij daarin lang niet alles kwijt kon, en daarom is er nu alsnog dit boek. Must-have voor bommelianen. Ook leuk voor gewone stripfans.

Willem Feltkamp: Marten Toonder en sciencefiction. Uitgeverij Cliché; € 34,95.