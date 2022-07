Bij Maggie Rogers is de subtiliteit misschien ver te zoeken, maar wauw, wat een oerkracht in haar stem ★★★★☆

K2/albumhoes Beeld eenmalig gebruik bij albumrecensie

Zes jaar geleden schreef de Volkskrant over de ontdekking van een nieuwe singer/songwriter. Maggie Rogers uit Maryland liet haar nummer Alaska tijdens een masterclass aan Pharrell Williams horen en die was met stomheid geslagen door zoveel talent. Rogers kreeg een platencontract bij Universal en haar debuutalbum Heard It in a Past Life kwam in 2019 op nummer 2 binnen in de Amerikaanse Billboard 200.

Toch een beetje een valse start, want de plaat ging gebukt onder overproductie. Rogers tweede klinkt beter en laat horen dat die oerkracht in haar, haar stem, nog lang niet is geluwd. Al zijn sommige nummers op Surrender zo volgestouwd dat ze balanceren op het randje van weelderig en overdadig. In Want Want bieden bas en drums zo hard tegen elkaar op dat ze samen smelten tot een bladblazer op anabole steroïden.

Het is de stem van Rogers die uiteindelijk boven alles uittorent en de zaak redt. Dat en het feit dat ze met gouden stilistische combinaties liedjes maakt die vertrouwelijk en avontuurlijk tegelijk klinken. In Be Cool paart ze een elektronische hiphopritme aan krachtig geserveerde lyrische pop. Op zo’n moment klinkt het alsof het goede van van Lavigne, Morissette en Etheridge in één persoon zijn gevaren. En in Shatter vangt ze feilloos die ongekanaliseerde levensdrift van kids in een bratpackfilm uit de eighties. Je vergeeft het haar als heel soms de subtiliteit ver te zoeken is.

Maggie Rogers

Surrender

Pop

★★★★☆

Universal

Maggie Rogers.

