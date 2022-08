Bij Lynette Yiadom-Boakye staan de zwarte figuren vol in het middelpunt

De Brits-Ghanese kunstenaar (45) won in 2018 de prestigieuze Carnegie prize en stond in 2013 op de shortlist voor de Turner Prize. Haar grootste overzichtstentoonstelling tot nu toe is te zien in museum Mudam in Luxemburg.

Vier jonge mannen staan in een groepje bij elkaar. Alle vier dragen ze een simpele zwarte broek, hun blote bruine bovenlijven steken subtiel af tegen een bruin-beige muurtje op de achtergrond. Twee mannen hebben hun ogen neergeslagen – de een lijkt bezig zijn broek dicht te knopen, de andere kijkt naar zijn handen. De tweede van rechts lijkt je in eerste instantie aan te kijken. Toch is zijn dromerige blik eerder naar binnen gericht, alsof hij diep in gedachten verzonken is.

Wie zijn deze mannen? Waar zijn ze, en wat gebeurt hier? Net als bij de vele andere figuren met wie je kennis maakt in Fly in League with the Night, de overzichtstentoonstelling van Lynette Yiadom-Boakye in museum Mudam in Luxemburg, zijn die vragen niet eenvoudig te beantwoorden. De Brits-Ghanese Yiadom-Boakye schildert figuren die even herkenbaar als raadselachtig zijn. Ze doen meestal weinig spectaculairs: ze zitten op een stoel, hangen op de bank of doen een danspasje. Meestal zijn ze alleen, soms in duo’s of kleine groepen, zoals in het boven beschreven schilderij Amaranthine uit 2018.

Tie the Temptress to the Trojan, 2018. Beeld Lynette Yiadom-Boakye

Wat opvalt aan dit schilderij, naast het geheimzinnige onderonsje tussen de figuren, is het sobere kleurenpalet. Dat keert in dit overzicht, het grootste van Yiadom-Boakyes carrière tot nu toe, steeds terug. Vaak schildert ze mensen met een donkere huid tegen een donkere achtergrond. Haar palet zit vol bruintinten, met af en toe een opvallende lik smaragdgroen, fonkelend geel en diepblauw. Het is alsof de mannen en vrouwen op haar schilderijen uit de achtergrond naar voren treden. Er is geen spotlight en toch eisen ze je aandacht op, op een rustige en zelfverzekerde manier.

Die bescheiden zelfverzekerdheid hebben deze figuren gemeen met hun schepper. Yiadom-Boakye (45) is een van de meest gevierde schilders van haar generatie, toch komt ze in interviews en publieke optredens niet bepaald over als een diva. Over haar succes is ze opvallend nuchter: ‘Ik heb altijd van kunst gehouden en ik was altijd dingen aan het maken, maar het was nooit in me opgekomen om daar een carrière van te maken’, zegt ze in een videoportret dat van haar werd gemaakt toen ze in 2013 werd genomineerd voor de prestigieuze Britse Turner Prize. Onderzoekend en een tikje verlegen kijken haar grote donkere ogen je van achter een zwarte vlinderbril aan.

Het idee om naar de kunstacademie te gaan kwam pas in het laatste jaar van de middelbare school in haar op, daarvoor was ze van plan om opticien te worden. Half serieus meldde ze zich aan voor een basisjaar bij de prestigieuze school Central Saint Martins in Londen. ‘Ik dacht, ik doe het gewoon en kijk wat er gebeurt, en daarna ga ik iets verstandigs doen.’

Condor and the Mole, 2011. Beeld Lynette Yiadom-Boakye

Dat ‘iets verstandigs doen’ is er niet van gekomen. De kunstcarrière kwam er wel, en die gaat vooral de laatste tien jaar keihard. Zo won ze in 2012 de Future Generation Art Prize van de Victor Pinchuk Foundation, werd ze in 2013 genomineerd voor de Turner Prize en won ze in 2018, als eerste zwarte vrouw, de prestigieuze Carnegie Prize. Ze kreeg solotentoonstellingen in talloze vooraanstaande musea zoals het New Museum of Contemporary Art in New York (2017), de Kunsthalle in Basel (2016) en de Serpentine Gallery in Londen (2015). De lijst met groepstentoonstellingen waaraan ze de afgelopen jaren meedeed beslaat in de catalogus bij Fly in League with the Night meer dan vier pagina’s, en dat is nog maar een selectie.

Toch lag dat succes nog niet voor de hand toen Yiadom-Boakye, dochter van twee Ghanese verpleegkundigen, aan haar kunstopleiding begon. Op Central Saint Martins was ze halverwege de jaren negentig niet op haar plek. Zij wilde schilderen, maar merkte dat docenten vooral bezig waren met wat schilders wel en niet moesten doen, afhankelijk van de trends in de kunstwereld. En die trends werden op dat moment vooral gedicteerd door de kunst van tegen heilige huisjes schoppende Young British Artists als Damien Hirst, die van de haai op sterk water. Haar vervolgopleiding aan Falmouth College in Cornwall, ver weg van de kunstwereld in Londen, gaf een beetje meer vrijheid, maar niet veel: ‘Als je wilde schilderen, had je daar een verdomd goede reden voor nodig. Het was iets om je voor te schamen.’

De overzichtstentoonstelling Fly in League with the Night van Lynette Yiadom-Boakye in museum Mudam in Luxemburg. Beeld Rémi Villaggi-Metz

Wat opvalt als je door de zalen vol knappe, dromende, peinzende mensen loopt, is hoe tijdloos deze mannen en vrouwen eruitzien. Dat zit in de kleding die ze dragen: een simpel wit overhemd, een donkergroene trui, een zwart balletpakje – dansers zijn bijzonder goed vertegenwoordigd. Geen schoenen, hooguit sokken of sloffen. Een schoen is te modegevoelig, die verraadt z’n tijd. En de kunstenaar wil juist dat haar figuren losstaan van een specifieke tijdsperiode. Zo word je aan het begin van de tentoonstelling begroet door een man in een zwarte broek en donkergroen overhemd met een raadselachtige glimlach om zijn lippen. In dezelfde zaal kijkt een man in een lange, felrode kamerjas met witte instapsloffen aan zijn voeten je indringend aan. Deze mensen zouden vandaag kunnen bestaan, maar ook honderd jaar geleden.

Tegelijkertijd zijn deze doeken ook gedrenkt in geschiedenis. De geschiedenis van de westerse schilderkunst om precies te zijn. De manier waarop haar figuren uit het donker tevoorschijn komen doet denken aan het clair-obscur van Rembrandt, de vele diepe bruintinten aan de 19de-eeuwse schilder Goya. In latere schilderijen straalt een lichte ondergrond soms nog door de donkere bovenlagen heen, een techniek die ook werd gebruikt door veel impressionisten. De vele dansers die haar schilderijen bevolken, lijken een eerbetoon aan de ballerina’s van Degas.

All Manner of Comforts, 2016. Beeld Lynette Yiadom-Boakye

Er is wel een heel duidelijk verschil tussen de schilderijen van Yiadom-Boakye en die oude meesters. Want als die laatste groep al zwarte mensen afbeeldde, dan stonden ze vaak helemaal aan de rand van het schilderij, naast de witte heer of dame waar het werkelijk om ging. Om de rijkdom van de geportretteerde te benadrukken bijvoorbeeld, of omdat je dan zo mooi kon laten zien hoe sneeuwwit de huid van madam wel niet afstak tegen die van haar zwarte dienstbode. Bij Yiadom-Boakye staan de zwarte figuren vol in het middelpunt.

Er zijn meer kunstenaars die de zwarte figuur de afgelopen decennia in het middelpunt hebben geplaatst, zodanig dat er een apart etiket voor bestaat: zwarte portretkunst. Een van de wegbereiders daarvan is de Afro-Amerikaanse Kehinde Wiley, die vanaf de vroege jaren 2000 furore maakte, onder meer met zijn renaissanceportretten: schilderijen waarin hij ‘gewone’ zwarte mannen die hij van de straat plukte in trainingspakken, sneakers en petjes, afbeeldde als de ruiters en veldheren uit historische Renaissance- en Barokschilderijen. Op een wild steigerend paard bijvoorbeeld, of leunend op een chique wandelstok.

De overzichtstentoonstelling Fly in League with the Night van Lynette Yiadom-Boakye in museum Mudam in Luxemburg. Beeld Rémi Villaggi-Metz

Dit soort zwarte portretten doet het op de kunstmarkt ontzettend goed. Je kunt je voorstellen waarom: de portretten zijn een welkome correctie op de kunstgeschiedenis, waarin zwarte mensen pijnlijk afwezig zijn. Wiley, en anderen die in dezelfde geest werken, beelden zwarte mensen af met dezelfde waardigheid waarmee hun collega’s vijfhonderd jaar geleden rijke en machtige witte mannen en vrouwen afbeeldden.

Kritiek op deze golf aan zwarte portretkunst klinkt ook steeds vaker. Het voornaamste kritiekpunt in een notendop: hiermee plaats je nog steeds de westerse kunstcanon op een voetstuk, je voegt er alleen zwarte mensen aan toe. Het witte instituut lijkt daarmee nog steeds het hoogst haalbare. Is het niet tijd om daar juist uit los te breken en iets heel anders te laten zien?

Op het eerste gezicht zou je de kritiek op zwarte portretkunst ook kunnen toepassen op de schilderijen van Lynette Yiadom-Boakye. Doet zij niet precies hetzelfde, namelijk zwarte mensen in die Europese schildertraditie plaatsen? Ja en nee. Het ligt hier gecompliceerder.

Lynette Yiadom-Boakye in Mudam Luxemburg in gesprek met Andrea Schlieker en Isabella Maidment, curatoren van Tate Britain. Beeld Simon Verjus

Allereerst omdat dit helemaal geen portretten zijn. De mensen die de doeken van Yiadom-Boakye bevolken hebben nooit bestaan. Ze zijn niet geschilderd naar het leven, maar losjes geïnspireerd op schetsen, foto’s uit kranten en tijdschriften, en herinneringen. Haar schilderijen gaan niet over het plaatsen van echte zwarte mensen in een historische canon, maar juist over de vrijheid om te verzinnen, om een nieuw beeld te creëren. Zoals ze in een interview zegt: ‘Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik niet zozeer was geïnteresseerd in iemand vastleggen zoals die persoon is, maar meer in het schilderij zelf.’

‘Verzinsels’ noemt ze haar figuren, een benaming die past bij een van haar andere talenten: naast het schilderen schrijft ze poëzie en korte verhalen. Een van die verhalen, over een detective die de verdwijning van een geheimzinnige jonge vrouw onderzoekt, staat achterin de catalogus van Fly in League with the Night. ‘Dat verhaal gaf me de mogelijkheid om iets te zeggen over observeren’, zegt ze.

A Passion Like No Other, 2012. Beeld Lynette Yiadom-Boakye

Observeren, daar gaat het hier om. En die observaties vertalen door middel van schilderkunstige technieken: kleur, compositie, toets, lichtval. Neem een schilderij als For the Sake of Angels (2018), van een man in een lichtgrijs pak tegen een lichtgrijze achtergrond: je verdrinkt haast in de zee van zachte kleurnuances. Of kijk naar A Passion Like No Other (2012): een frontaal geschilderde figuur wiens donkere huid en kleding afsteken tegen een zinderende smaragdgroene achtergrond. Zijn blik is indringend, broeierig. Maar de echte hoofdrol is hier weggelegd voor het licht, dat de ene helft van zijn gezicht en kraag laat oplichten, en de andere helft in duisternis hult. En voor de schaduw in de achtergrond, die vanaf linksboven het schilderij in kruipt.

Aan de andere kant: Yiadom-Boakye schildert altijd mensen, figuren. Blijkbaar is dat belangrijk voor haar werk, anders had ze net zo goed stillevens kunnen maken. En die figuren zijn bijna altijd zwart. Daar zit geen expliciet politiek statement achter, benadrukt ze vaak in interviews. Ze groeide simpelweg op met zwarte mensen om zich heen, dit zijn haar mensen. En dus was het normaal om ze te schilderen. Wat niet betekent dat haar werk helemaal niet politiek is, zegt ze er vaak bij. Waar dat politieke dan in zit? Misschien wel juist in dat normale.

To Improvise a Mountain, 2018. Beeld Lynette Yiadom-Boakye

Dat lijkt ook zangeres Solange te vinden, die voor haar politiek getinte album A Seat at the Table uit 2016 veel inspiratie putte uit de schilderijen van de Brits-Ghanese schilder. Het duidelijkste is dat te zien in de videoclip van Don’t Touch My Hair. Zo is een shot van vier mannen in groene sweaters duidelijk een verwijzing naar het schilderij Complication (2013): dezelfde kleurtinten, dezelfde intieme, onspectaculaire manier van samenzijn. ‘Don't touch my hair’, zingt Solange. ‘When it’s the feelings I wear. Don’t touch my soul, When it’s the rhythm I know.’ Het is een lied over grenzen stellen en het recht claimen om te bestaan, met je eigen gevoelens, gedachten en ritme. Niet in relatie tot de witte blik, maar volkomen autonoom.

‘Ik ben meer geïnteresseerd in de gedachten van zwarte mensen dan in zwarte lichamen’, zegt Yiadom-Boakye in een gesprek met Interview Magazine. Als haar figuren al met iets bezig zijn, dan is het vooral daarmee: denken. Ze staren dromerig voor zich uit, kijken peinzend in de verte, of voeren een intiem gesprek. Ze zijn niet bezig met jou als kijker, ze hoeven hun bestaansrecht niet te bewijzen. Ze bestaan gewoon, met hun eigen gedachten en innerlijk leven. Precies zoals mensen zoals zij al duizenden jaren bestaan.

Dramatische titels ‘Ik schrijf over de dingen die ik niet kan schilderen en ik schilder wat ik niet kan schrijven’, zegt Lynette Yiadom-Boakye over haar dubbelrol als schilder en schrijver. De twee talenten komen samen in de dichterlijke titels die ze haar schilderijen meegeeft, bijvoorbeeld: Tie the Temptress to the Trojan, For the Sake of Angels en A Passion Like No Other. Titels die druipen van drama en romantiek, heel anders dan de ingetogen schilderijen. Ze zijn niet bedoeld als uitleg van de beelden, zegt de kunstenaar, maar voegen daar een extra laag aan toe.