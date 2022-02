Bij kunstenaar Laure Provost dwaalt de kijker rond in een wondere onderwaterwereld ★★★★☆

Laure Prouvost: They Parlaient Idéale in het Bonnefantenmuseum, Maastricht. Beeld Laure Prouvost

‘Terwijl je deze film kijkt, zit je gevangen, zoals een insect in een bloem.’ Laure Prouvost zegt het met haar karakteristieke fluisterstem, in het Engels met een zwaar Frans accent, ergens halverwege de film die het hart vormt van haar solotentoonstelling in het Bonnefantenmuseum. Ze slaat de spijker op z’n kop. Zo voel ik me: gevangen, verstrikt. Niet op een slechte manier, overigens. Ik heb me door een wirwar van zwarte gordijnen op de tast een weg gebaand om hier te komen. Nu zit ik op een eigenaardig gevormd stenen bankje in een schemerige ruimte. Op het scherm onderneemt een bont gezelschap van performers een reis, te paard en te voet. Op weg naar, ja, naar wat ? ‘We zijn hier in de diepzee van ons onderbewuste', lispelt de kunstenaar als de bestemming blijkbaar is bereikt. Ik weet niet precies waar ik naar kijk. Toch blijf ik kijken, 29 minuten lang, gehypnotiseerd.

Net als de hoofdrolspelers in de film heeft deze tentoonstelling een reis afgelegd. Prouvost (44), die in 2013 de prestigieuze Turner Prize won, maakte de film en de bijbehorende installaties in 2019 voor de Biënnale van Venetië, waar ze Frankrijk vertegenwoordigde. Vervolgens reisde het geheel naar Lille in Noord-Frankrijk. Maastricht is de laatste halte van de tour.

Op de tweede verdieping van het Bonnenfantenmuseum is een parcours door verschillende ruimten uitgezet. Om van de eerste in de tweede zaal te komen glibber je over een lichtblauwe, transparante vloer, een lagune waarin allerhande troep is aangespoeld. Afgedankte mobieltjes liggen op een hoop bij elkaar, een vogel heeft een sigarettenpeuk in de bek, verderop ligt een prachtige glazen kwal. Dood. De toon is gezet. Het gaat hier over klimaatverandering, over vervuiling, over wat wij mensen de aarde en de zee aandoen.

Laure Prouvost: Fossilized Laguna , 2021 (detail). Beeld Laure Prouvost

Maar is dat wel zo? In de volgende zalen word je steeds weer op het verkeerde been gezet. Via een reeks surrealistische ‘koelsystemen’ die lijken op een kruising tussen zeebeesten en ufo’s, en een hek dat is behangen met gebruikte theezakjes, kom je uit bij een groot wandtapijt dat twee ruimten doorklieft. Het staat vol surrealistische afbeeldingen en absurde tegeltjeswijsheden, zoals: ‘We kunnen de wereld aanraken via onze extremen.’ Wat op het eerste gezicht een duidelijk actueel thema leek, wordt gaandeweg ongrijpbaarder.

Lang niet alles valt te begrijpen of te ontcijferen. Een hele ruimte is gewijd aan de opvallende hoofddeksels van een bevriende kunstenaar, zonder dat de link met Prouvosts werk duidelijk wordt. Toch komt Prouvost ermee weg. Het past perfect in haar universum, waar het begrijpelijke en het magische in elkaar over lopen. De kunstenaar nodigt ons uit logica los te laten en verwarring te omarmen.

Laure Prouvost: The End of a Dream (2019-2021) Beeld Laure Prouvost

Dat geldt zeker voor They Parlaient Idéale, de hoofdfilm. De springerig gemonteerde scènes met wiebelig camerawerk doen denken aan The Blair Witch Project en aan de surrealistische films van Luis Buñuel. Aan de scènes, van een cafébaas die zijn gasten wegtovert tot een jongen die verandert in een vogel, is vaak geen touw vast te knopen. Desondanks tekent zich gaandeweg een duidelijk thema af: de onderlinge verbondenheid van mensen en andere levende wezens. ‘Dit betekent ‘jij’, fluistert de kunstenaar terwijl een octopus over de trappen van het Franse paviljoen in Venetië glijdt.

Als ik dan toch ergens in verstrikt moet zijn, dan graag in de wondere onderwaterwereld van Laure Prouvost. Met haar humor en onnavolgbare logica injecteert zij een urgent thema als de relatie tussen mens en natuur met nieuwe verbeelding en energie.

Spraakverwarring Een terugkerend element in Prouvosts oeuvre is haar eigen kijk op taal en meertaligheid. De Française verhuisde op haar 18de naar Londen om daar aan de kunstacademie te studeren en woont inmiddels in Antwerpen. In haar dagelijks leven lopen de Engelse en Franse taal voortdurend door elkaar. Prouvost probeert geen vlekkeloos Engels te spreken, maar omarmt de spraakverwarring. Ze speelt met woorden die dezelfde klank maar een andere betekenis hebben, zoals in de tweetalige titel van deze tentoonstelling: Deep See Blue Surrounding You/Vois Ce Bleu Profond Te Fondre. Een spel met het Engelse ‘sea’ en see’: woorden die hetzelfde klinken maar iets anders betekenen. Zo laat Prouvost zien dat verwarring ook vrolijk en productief kan zijn.