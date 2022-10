Bij kinderprogramma ‘Natuur de Luxe’ verdwijnt cynisme als een vlieg op een vleesetende plant

‘Redder des vaderlands’ Johan Remkes zat zondag bij Buitenhof om, na de vorige week live uitgezonden persconferentie over zijn stikstofrapport én het Nieuwsuur-interview, samen met Twan Huys terug te blikken op de afgelopen dagen en zich in een moeite door te laten verleiden tot kritische uitspraken over het functioneren van het kabinet en GroenLinks-leider Klaver.

Johan Remkes in 'Buitenhof'. Beeld AVROTROS/BNNVARA/VPRO

Maar eerst over die persconferentie. ‘Líve uitgezonden door de NOS. Dat komt niet zo vaak voor’, zei Huys. ‘Idioot’, antwoordde Remkes. Er klonk een hees rokerslachje. ‘Dit is publicitair natuurlijk toch behoorlijk opgeblazen en die live-uitzending hoorde daar wel bij.’ Remkes kon een grijns niet onderdrukken.

‘Maar het ging verder’, zei Huys, ‘u was die dag de redder des vaderlands. U had de boerenstand gered, iedereen luisterde ademloos en was vol lof: Remkes heeft het gered.’ Nog even en hij zou over BBB-partijleider Caroline van der Plas beginnen die zich ‘een beetje verliefd’ had genoemd, maar die kans kreeg hij niet, want Remkes brak in: ‘Allemaal zeer overdreven’.

We moeten afwachten wat het kabinet gaat doen, zei hij. Klavers uitspraak dat de Kamer dit voorstel ‘er maar even doorheen moet jassen’ was daarbij ‘een verstorende factor’. Huys had de beelden al klaar staan. ‘Wat dacht u toen u dat hoorde?’ ‘Dom’, zei Remkes. Hij vond het ‘onjuist’, ‘antiparlementair’ en ‘een belediging van de boeren’.

Huys wilde terug naar het eerste telefoontje dat de bemiddelaar van stikstofminister Van der Wal had gekregen. Remkes vond het ‘absurd’ dat hij nodig was geweest. ‘Eigenlijk vind ik dat dit tot de normale taken van bewindspersonen behoort.’

Nog tijdens de uitzending doken online de eerste clickbait-koppen (‘Remkes haalt uit naar Klaver: ‘Dom’’) op. Over de natuur ging het intussen nauwelijks.

Gelukkig was daar later die middag het nieuwe NPOZapp-programma Natuur de Luxe dat cynisme als een vlieg op een vleesetende plant doet verdwijnen. Het ‘shownieuwsprogramma over de natuur’ brengt dierennieuws, achtergronden bij tiktok-dierenfilmpjes en reportages met een flinke dosis humor, satire en snelheid. Zondag kregen we een inkijkje bij de dierenvoedselbank, leerden we dat Colombiaanse senatoren huisdieren naar hun werk meenemen en vertelde een boswachter dat actief beheer het afschieten van damherten betekent.

De presentatoren hadden hun nieuwsdesk geplaatst in de Amsterdamse waterleidingduinen, de favoriete plek van kijkertjes Kay en Sarah. App je plekje please, als je wil dat we de volgende keer in jouw tuin, plantsoen, moestuin staan, moedigen de presentatoren de kijkers steevast aan alle beetjes natuur en alles wat daar op lijkt aan te dragen.

Talloze kinderprogramma’s over dieren en de natuur gingen Natuur de Luxe voor, toch weten de makers aan dit genre een geheel eigen draai te geven. De getalenteerde presentatoren/verslaggevers trekken het infotainmentgenre voor kinderen naar een nieuw level van heerlijkheid. We kunnen alleen maar wachten tot ze de rest van het televisielandschap komen verblijden met hun aanwezigheid.