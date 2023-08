Bij KCO Young in het Concertgebouw is het nauwelijks te geloven dat je naar tieners luistert ★★★☆☆

María Dueñas. Beeld Felix Broede

Als er een jeugd- of amateurorkest speelt, is de sfeer op het podium meestal heel anders dan bij een professioneel orkest. Uitgelatener: ze doen het immers niet elke week. Zeker als je dan op het podium van het beroemde Concertgebouw mag spelen, moet dat een kick geven – dan zie én hoor je de energie.

Maar als woensdagavond het Concertgebouworkest Young op het podium zit, ogen de musici helemaal niet als een stel likkebaardende jonge honden. Ze zijn serieus, toegewijd, als profs. En zo te horen worden de meeste van deze mensen dat later ook.

Dat dit zomerse gelegenheidsjeugdorkest van het Concertgebouworkest daadwerkelijk uit jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 bestaat, is ook nauwelijks te geloven. Alleen aan het stemmen (lang en te luid) merk je aanvankelijk dat je met minder ervaren musici te maken hebt. Het Koninklijk Concertgebouworkest stelde het 22 nationaliteiten tellende orkest samen na een selectie, waarna in het muziekcentrum Akoesticum in Ede onder begeleiding van KCO-musici werd gerepeteerd. Om uiteindelijk te spelen onder een internationale topdirigent: Andrés Orozco-Estrada.

Tijdens het optreden in de feestelijke serie Vriendenloterij Zomerconcerten kreeg je de indruk dat de musici ook veel familie en vrienden hadden meegenomen, zo hard was het applaus al na Tsjaikovski’s fantasie-ouverture Romeo en Julia. Inderdaad: goed afgewerkt, een volle klank, mooie houtblazers.

Het was ook het Concertgebouw-debuut van de Spaanse violist Maria Dueñas. Ze is pas 20 en geldt als een van de grootste viooltalenten; haar Beethoven-album (Deutsche Grammophon) werd ook door de Volkskrant met lof onthaald. Maar in het Eerste vioolconcert van Max Bruch vroeg je je af of de verwachtingen niet net iets te hooggespannen waren. Waar de sololijn met orkest meer vrijheid toelaat, was de ambitus van haar vibrato wel erg groot. In de cadens, waarin ze niet hoefde te wedijveren met de orkestrale decibellen, hoorde je wat haar bijzonder maakt: een kersenrode toon. Het slotdeel speelde ze alsof het het eenvoudigste stuk uit het repertoire is.

Na de pauze klonk een kort nieuw werk van Carlijn Metselaar, The Muscle that Raises the Wing. ‘De muziek gaat over de lichamelijke sensatie van de spieren in een vleugelslag’, zei ze in een toelichting. Het was niet heel onderscheidend – muziek met laatromantische wortels die zich niet weet te onthechten. De vogel was al snel weer geland.

Tot slot klonk de Schilderijententoonstelling van Modest Moesorgski. Bij zijn opkomst gaf de uitstekend en fel dirigerende Orozco-Estrada de solotrompettist nog even een vriendschappelijk zetje: je kán het. Maar als geheel kwam het orkest nét wat uithoudingsvermogen tekort om ook de neutrale toehoorder tot het eind te overtuigen. Vrijdagavond is daarvoor een tweede kans in het Konzerthaus in Berlijn.