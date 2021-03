Bij het proefconcert van André Hazes jr: ‘Mensen waren in extase, gingen zelfs de polonaise doen’

Bezoekers in de Ziggo Dome tijdens het optreden van Andre Hazes jr. Beeld ANP

Ha Irene, heb jij vanachter je mondkapje nog meegebruld met ‘Zij gelooft in mij’?

‘Nou, in de rij voor de Ziggo Dome had iedereen nog een mondkapje op, maar eenmaal binnen bijna niemand, dus mijn mondkapje is het hele concert netjes in mijn tas gebleven. Het publiek werd ingedeeld in verschillende ‘bubbels’, met voor elke bubbel verschillende regels. Ik zat zelf in bubbel drie, waarin je alleen een mondkapje hoefde te dragen als je ‘in beweging’ was – wat nogal een rekbaar begrip is: bedoelen ze alleen als je een biertje gaat halen, of ook als je aan het dansen bent? In bubbel een en twee golden strengere regels, daar moest het publiek continu een mondkapje op hebben, maar daar hield vrijwel niemand zich in die bubbels aan. Na een paar biertjes vervagen dat soort grenzen heel snel.’

Maar alle toeschouwers waren wel van tevoren getest toch?

‘Ja, je moest een negatieve testuitslag kunnen tonen bij de ingang. En je temperatuur werd gemeten via een soort apparaat dat ze bij je ogen houden, en iedereen moest een app downloaden waarvan je eindeloos veel meldingen met instructies kreeg – zelfs in de appgroep van m’n schoonfamilie komen nog minder berichtjes voorbij.’

‘Maar verder heerste er een heel losse sfeer. In mijn bubbel moest je in de buurt van een aantal basketbal-grote stippen blijven, maar je merkt dat bijna niemand zich daar aan houdt. Mensen waren in extase, gingen zelfs de polonaise doen.’

Een coronabestendige polonaise, lastig.

‘Nee, het ging echt van voor naar achter, van links naar rechts. In de buurt van die stippen blijven was er niet meer bij. Dit proefconcert laat wel zien dat het lastig is om je aan de regels te houden, het zit niet echt in de aard van mensen.’

Het klinkt alsof de concertgangers bijkans een koeiendans opvoerden nu ze eindelijk weer de wei in mochten.

‘Ja, je vergeet een beetje dat die hele coronacrisis er is, met al die muziek en lichteffecten en natuurlijk drank – de rij voor de bar was behoorlijk groot. Aan het begin van de avond gedroeg iedereen zich nog vrij ingetogen, maar ik had niet het idee dat mensen zich aan het einde van de avond nog bewust waren van de regels. Het was dansen, luidkeels zingen, op en neer springen, elkaar omhelzen – iedereen ging op in de muziek, er hing een euforische sfeer. Wat dat betreft was het een geslaagd concert.’

‘Maar ik ben wel benieuwd wat de onderzoeksresultaten van het experiment zullen zijn. Alle 1.300 bezoekers hadden een bewegingssensor om, zodat de onderzoekers precies kunnen nagaan of mensen zich een beetje aan de regels hebben gehouden.’

Hazes tijdens het concert. Beeld ANP

Hoe was het om voor het eerst in lange tijd weer in een mensenmassa te staan?

‘Dat was heel fijn, om dat groepsgevoel weer eens te ervaren. André Hazes is niet helemaal mijn muziek, maar ik kon een kaartje krijgen via een vriend en ik wilde gewoon heel graag weer eens een concert meemaken. De dynamiek van het publiek, hoe mensen elkaar aansteken – no pun intended – met hun enthousiasme, polonaises beginnen, drinken van elkaars drankje, het was heel mooi om dat te zien.’

Artiesten en muziekliefhebbers hopen natuurlijk op een zomer vol oorverdovende middelen in de publieke ruimte. Hoe schat jij de kans in dat festivals komende tijd weer enigszins mogelijk zijn?

‘Ik ben een optimistisch mens, maar in m’n achterhoofd houd ik toch nog altijd een doemscenario. Misschien biedt een testbewijs soelaas, waarbij negatief geteste mensen toegang krijgen tot concerten. En hopelijk blijven de resultaten van de fieldlab-experimenten gunstig. Als er geen corona-uitbraken zijn na evenementen, dan bewijst het dat er toch wel het een en ander mogelijk is. Het zou in elk geval heel fijn zijn, want je merkt dat mensen het wel gemist hebben na al die tijd – lekker dansen en eventjes niet bezig zijn met die anderhalve meter.’