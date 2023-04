Alma Viva

Plots dooft de kaars, alsof iemand hem heeft uitgeblazen. Het moet de geest van de overledene zijn, voor wie de negenjarige Salomé en haar paranormaal begaafde grootmoeder Avó net de rozenkrans prevelen. Het is beter dat Salomé de kamer verlaat, waarschuwt Avó, voordat de geest zich aan haar hecht. Het meisje heeft volgens Avó dezelfde gaven als zij, en een lichaam dat ontvankelijk is voor de zielen van anderen.

Bij het magisch-realistische drama Alma viva weet je nooit zeker waar de wereld van de levenden ophoudt en die van de doden begint: of ze op een gelijkwaardige manier deel uitmaken van de werkelijkheid, of dat alle gebeurtenissen gisten op een ondergrond van bijgeloof en wantrouwen. De Frans-Portugese cineast Cristèle Alves Meira schept met haar speelfilmdebuut een zomers tussengebied waarin magie, religie en folklore hand in hand gaan, en het woord ‘heks’ evenzeer een vloek als een geuzennaam is.

Alma viva, geschreven door Alves Meira en Laurent Lunetta, speelt zich af in een gehucht in Trás-os-Montes, een afgelegen, bergachtige regio in noordoostelijk Portugal. Salomé (Lua Michel, de met innemende ernst acterende dochter van de regisseur) groeit in Frankrijk op maar brengt hier steevast de zomer door. Salomé is verknocht aan Avó (Ester Catalão): je kunt ze net zo makkelijk samen zien bidden als twerken. Net wanneer carnavaleske kwelgeesten de straten traditiegetrouw onveilig maken, komt Avó te overlijden, mogelijk doordat ze vis heeft gegeten die haar rivale betoverd heeft.

Daarmee is Avó’s rol nog niet uitgespeeld. Opeens begint Salomé te slaapwandelen, en ziet ze zichzelf in de spiegel met haar oma’s gezicht. Is ze behekst, zoals de dorpsbewoners al snel geloven, of kampt ze met gevoelens en gedachten die ze nog geen plek kan geven? Salomé maakt in ieder geval haar eigen worsteling door, terwijl de stekelige familie bijeenkomt om al ruziënd afscheid van Avó te nemen. Zolang haar oudste zoon niet aanwezig is kan ze niet begraven worden, een situatie die ook door oud zeer steeds gespannener wordt.

Niet alles is even overtuigend – de finale voelt soms wat bedacht, en natuurlijk ‘doorziet’ Salomé’s blinde oom de dingen net wat scherper dan de anderen – maar dat doet weinig af aan de eigenheid van Alvas Meira’s film. Met indrukwekkende souplesse vindt Alma viva zijn weg tussen jeugdgeschiedenis, familieportret en spookverhaal, tegen de achtergrond van een landschap waar de tijd soms stil lijkt te staan.