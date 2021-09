Bij het laatste concert in zijn vaderland zat Bernard Haitink in een flow ★★★★☆

Op zaterdag 15 juni 2019 waaide weemoed door het Amsterdamse Concertgebouw. Elke keer dat Bernard Haitink (toen 90) kwam dirigeren was natuurlijk al een belevenis, maar nu had hij kort daarvoor aan de Volkskrant verklapt dat hij het na 65 jaar welletjes vond. Opeens zaten we bij het laatste concert dat de wereldster Haitink in zijn vaderland zou geven. Op de lessenaars van het Radio Filharmonisch Orkest lag een van zijn lijfstukken, Bruckners Zevende symfonie. Volgende week verschijnt de cd met de liveopname.

De stemming van de middag zindert erin door. Gebiologeerd publiek, orkest aan een touwtje, Haitink in een flow. Niets ‘moet’ in zijn kijk op Bruckner Zeven. Melodieën en klankblokken lijken zich als vanzelf te ontvouwen. Dezelfde symfonie tijdens Haitinks allerlaatste optreden, in september 2019 met de Wiener Philharmoniker in Luzern, kende net wat meer spankracht. Maar soeverein blijft soeverein. En dit album een document.

Bernard Haitink Anton Bruckner: Zevende symfonie Klassiek ★★★★☆ Challenge Classics