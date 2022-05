Bij het kijken van ‘Ryan is zwanger’ besef je hoeveel obstakels het vastgeroeste systeem opwerpt voor lhbti’ers

Ryan (29) is een non-binair trans persoon en wil graag zwanger worden. Die (Ryans keuze van persoonlijk voornaamwoord) heeft er veel voor over. Zoveel zelfs dat die bereid is te stoppen met het innemen van testosteron: ‘Als ik aan de testosteron zit, is het heel moeilijk om te huilen. Ik heb nu al meerdere malen gehad dat mijn ogen tranen.’ Ryan is ook bereid weer ongesteld te worden: ‘Ik heb buikkrampen, voel me een beetje depri (...) ik was vergeten hoe vervelend dat is.’

De babyshower van Ryan en David in ‘Ryan is zwanger’. Beeld BNNVara

Ryans partner David (31), queer cisman, vindt het maar spannend. Voor hemzelf, maar vooral ook voor Ryan, omdat hij weet dat het zwanger worden slechts het begin is van een lange weg vol onbegrip, pijn en strijd, zo blijkt uit de documentaire Ryan is zwanger (BNNVara) van Özgür Canel.

Videodagboekverslagen en reportagescènes wisselen elkaar af. Vooral in de scènes waarin het stel met buitenstaanders te maken heeft en zich in de buitenwereld begeeft, wordt duidelijk hoe moeilijk het voor hen is om hun leven in te richten op de manier die zij willen.

Zwangerschapszwemmen lijkt Ryan fijn. Alleen: is die daar wel welkom? Die belt het zwembad, waar een zweminstructeur gelukkig ontspannen reageert. Ryan is welkom en kan tijdens het voorstelrondje toelichting geven als die dat wil. Mooi, dat is opgelost. Eén dingetje nog: ‘Hoe zit het met de kleedkamers?’ Zo ver moet je dus vooruitdenken als non-binair trans persoon.

Volgende obstakel: Ryan staat op diens werk geregistreerd als ‘m’, een man, en kan daardoor geen zwangerschapsverlof krijgen. Computer says no. Als Ryan bij de zorgverzekeraar een kraampakket aanvraagt, wordt dat afgewezen. Computer says no. Als Ryans zorgverlener een factuur probeert te declareren bij diens zorgverzekering met de diagnose zwangerschapsdiabetes, krijgen ze ‘een grote error’, want Ryan staat geregistreerd als man. Computer says no.

De mensen die het stel in de film ‘buiten’ tegenkomt, zijn allemaal opvallend begripvol, maar wat in de weg zit zijn de regels, de bureaucratie, het systeem dat ooit bedacht is en inmiddels vastgeroest. Ryan wil op het geboortecertificaat van Ravi, zoals het kindje heet, niet als moeder aangeduid worden, maar als ouder. Daar moet Ryan een rechtszaak voor voeren. Net als voor diens wens om geen deskundige te hoeven inschakelen als die een genderneutraal paspoort wil. Die laatste zaak wint Ryan, maar de baby als genderneutraal inschrijven kan niet, net zomin als de ouders aanduiden als ouders.

Ryan en David doen denken aan de dappere lhbti’ers uit Haroon Ali’s documentaire Het M-woord (NTR) die vorige week werd uitgezonden. Ook daarin waren lhbti’ers van kleur te zien voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze zichzelf kunnen zijn, in hun geval omdat mensen uit hun islamitische gemeenschap en/of familie er moeite mee hebben. Ook zij dwongen, net als Ryan en David, bewondering af.