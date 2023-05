Bij het debuut van chef-dirigent Alexej Ogrintsjoek is Phion meteen in zijn element ★★★★☆

Alexej Ogrintsjoek dirigeert Beethoven. Beeld Rick de Visser

Een nieuwtje dat blij verrast stemde: Alexej Ogrintsjoek, solohoboïst van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO), heeft getekend voor drie jaar chef-dirigentschap bij Phion. Het orkest van Gelderland en Overijssel moest het, sinds het vertrek van Otto Tausk vorig jaar, zonder chef stellen. Vanaf september zal Ogrintsjoek vier producties per seizoen dirigeren: Beethoven-symfonieën, kerstconcerten met de Vijfde symfonie van Mahler en Bruchs Vioolconcert met violist Liza Ferschtman.

Ogrintsjoek, die als solohoboïst verbonden zal blijven aan het KCO, deed al dirigeerervaring op bij onder andere het Mariinsky Orkest, Kremerata Baltica en kamerensembles van zijn collega’s van het KCO. Afgelopen weekend, beginnend op vrijdagavond in Muziekcentrum Enschede, zag het publiek hem voor het eerst als chef van Phion aan het werk, met muziek van Beethoven. Violist Isabelle van Keulen is de solist in het Vioolconcert van Samuel Barber.

Over de auteur

Maartje Stokkers schrijft sinds 2019 voor de Volkskrant over klassieke muziek. Daarvoor was ze jarenlang als presentator verbonden aan Radio 4.

Pas in het razendsnelle derde deel van Barbers Vioolconcert staat de violist virtuoze capriolen te wachten. Van Keulen rammelt de noten er soeverein uit. De eerste twee delen hebben door de filmische, uitgerekte melodieën en het breed uitgemeten tonale landschap een grote spanningsboog, die Van Keulen prachtig vasthoudt – zwevend boven voluptueuze violen, ijzige samenklanken het hoofd biedend.

Ogrintsjoek slaat met weelderige gebaren, ook in de Zevende symfonie van Beethoven. Zijn baton kolkt wanneer de muziek dat doet, zijn armen zijn hooggeheven of juist dicht bij zijn lichaam, voor de zachte passages. Met zijn kin vooruit vuurt hij snuivend en briesend het orkest aan in felle accenten. Behalve een paar details (zoals de lange intro die inzakt, de te bruuske inzet van de altviolen in het tweede deel) is het orkest, met de geweldige Mathieu van Bellen als concertmeester, in zijn element. Phion en Ogrintsjoek zijn een droomkoppel.