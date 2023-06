Bij het bekijken van‘Peter Pan & Wendy’ rijst de vraag: was het nodig om dit verhaal te herkauwen? ★★☆☆☆

Alexander Molony en Ever Anderson in ‘Peter Pan & Wendy’.

De makers van de nieuwe liveactionversie van Disneyfilm Peter Pan & Wendy hebben duidelijk lessen getrokken uit de beroerde Pan uit 2015. Daarin speelde de spierwitte Rooney Mara de rol van een prinses van een inheemse gemeenschap en Hugh Jackman een piraat die graag Nirvana’s Smells like teen spirit zingt. Het leverde een ongemakkelijke film op. Daar waakt regisseur David Lowery in Peter Pan & Wendy voor.

Afgezien van een paar actiescènes en wat meer achtergrondinformatie over enkele hoofdpersonen, blijft Lowery (die eerder de fantasiefilm The Green Knight regisseerde) in zijn brave hervertelling trouw aan het het verhaal van de bekende animatiefilm uit 1953. Prinses Tijgerlelie wordt ditmaal wél door een inheemse Noord-Amerikaanse actrice gespeeld, Peters vriendengroep ‘De Slimme Jongens’ bestaat nu ook uit meisjes en een acteur met het syndroom van Down en acteur Jude Law zet een meer ingetogen en gelaagde rol neer als kapitein Haak. Dat levert echter nog geen film op die je aandacht er ruim anderhalf uur bij kan houden.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

De opening zal voor Disneyliefhebbers de nodige nostalgie oproepen: vlak voor bedtijd speelt de tiener Wendy (een aardige rol van Ever Anderson, dochter van model en acteur Milla Jojovich) met haar twee jonge broertjes. Dit tot ongenoegen van haar ouders, die vinden dat Wendy maar eens volwassen moet worden. ’s Nachts worden de kinderen verrast met een bezoek van Tinkelbel en Peter Pan (Alexander Molony), die op zoek is naar zijn ‘schaduw’. Niet veel later nemen ze de kinderen mee naar Nooitgedachtland, waar ze vliegend door de wolken worden overvallen door bommen afkomstig van het schip van kapitein Haak, die met Peter nog een appeltje te schillen heeft.

Nooitgedachtland ziet er prachtig uit en in tegenstelling tot veel liveactionproducties is deze film niet overladen met door de computer gegenereerde beelden. Het tempo van de film is alleen tergend langzaam en de vraag rijst: was het echt noodzakelijk om dit verhaal te herkauwen?

Anderson en Molony leveren prima acteerprestaties, maar de rollen van Tinkelbel en de andere kinderen blijven veel te oppervlakkig. Kapitein Haak krijgt iets meer diepgang (als kind was hij goed bevriend met Peter), waardoor je in de laatste scènes, waarin de strijd tussen de kinderen en de piraten culmineert, zelfs gaat meeleven met de grillige piraat. Los van deze aardige vondst is Peter Pan & Wendy een veel te trage en bovenal fantasieloze verfilming.