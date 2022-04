Bij Eva Meijer kan de zee een thuis zijn, een toekomst, een geliefde of een vraag ★★★☆☆

Eva Meijer Beeld Merlijn Doomernik

‘Alleen samen kunnen we het water de baas’, zegt de minister-president van Nederland op de zoveelste persconferentie sinds het geen eb meer wil worden, ergens in het tweede decennium van de 21ste eeuw. Elke dag trekt de zee een kilometer verder het land in, en niets wijst erop dat daar snel verandering in komt. Wetenschappers werken zich een slag in de rondte om het raadsel te verklaren. De eerste activisten roeren zich al, net als de eerste wappies: marktkoopman Grote Willem trekt met zijn complotfilmpjes een grote schare volgers, die zich ‘blijvers’ gaan noemen.

Nee, subtiel kun je de maatschappijkritiek van schrijver en filosoof Eva Meijer (1980) niet noemen. Twee jaar na de eco-detective De nieuwe rivier schreef zij opnieuw een klimaatroman: Zee nu. De vergelijking met de coronacrisis ligt er duimendik bovenop, met makkelijke toespelingen en flauwe naamgrapjes (’s lands bekendste opiniepeiler heet Martien de Bont). Maar het moet gezegd: de boodschap komt aan.

Het klimaatprobleem heeft dan ook veel raakvlakken met de pandemie: beide gaan iedereen aan, beide zijn abstract en onvoorstelbaar, en daarom weinig urgent. Mensen wanen zich veilig, onoverwinnelijk. Tot de ic’s bijna vol liggen, of de huizen onder water staan.

Voorstelbaar scenario

Anders dan in Klifi van Adriaan van Dis, of het onlangs verschenen Staat van ontkenning van Erik Rozing – onheilsliteratuur waarin Nederland het ook al niet droog houdt – is de politieke macht in Zee nu niet omver geworpen, geen enkele minister wordt vermoord. Meijer schetst ónze maatschappij in de afgelopen jaren, hoe karikaturaal ook, en dat maakt haar rampscenario misschien nog beter voorstelbaar.

We volgen een RTL-reporter, een migrant die opziet tegen weer een verhuizing, en uiteraard de premier, een weinig flatteuze figuur die roemloos uit het boek verdwijnt. De minister van Defensie wordt juist afgeschilderd als een heldin, de enige politicus die in staat blijkt om adequaat te reageren. Dan heb je nog de vermaarde oceanografe die meteen zag dat het mis was, de activiste die haar moment pakt in de media, een meisje uit Almere dat zeegedichten schrijft.

Veel reliëf krijgen deze personages niet, zelfs niet als de focus verschuift naar de laatste drie vrouwen, die samen besluiten terug te varen naar de ondergelopen gebieden. Op zoek naar hun dierbaren stuiten ze op een bizarre nieuwe wereld, met verstekelingen, schooiers en avonturiers die het op de overgebleven daken van de oude steden proberen te rooien. De schrijver heeft zich uitgeleefd in de beschrijving van deze woestenij op het water, die je meteen voor ogen komt. Maar de mensen blijven typetjes, met nogal eenduidige drijfveren.

Gekanteld perspectief

Het is Meijer, net als in veel eerdere boeken, duidelijk niet alleen om de mensen te doen. Terwijl Nederland langzaam onder water loopt, lezen we hoe de paarden op hol slaan en de futen in paren naar het oosten trekken, zonder dat een mens het opmerkt. De duinkonijnen besluiten allemaal op hetzelfde moment op pad te gaan, in een lange stoet. ‘Op de A9 zou het later die dag tot een kettingbotsing leiden, op de A44 tot een bloedbad.’ De vissen zijn juist verheugd over de uitbreiding van hun leefgebied. Hebben zij ‘ook eens een meevaller, na eeuwen van tegenvallers’ – gevist wordt er nog niet in de nieuwe wateren.

Op een bepaalde manier is ook de zee bezield, de eigenlijke hoofdpersoon in het boek, waaraan Meijer veel mooie, soms poëtische passages wijdt. De zee kan een thuis zijn, een toekomst, een geliefde of een vraag. Misschien droomt ze, zoals octopussen en sommige vissen, misschien heeft ze zelfs een wil – wie zal het zeggen? Of je nu meegaat in deze gedachte of niet, Zee nu dwingt je op een andere manier naar de natuur te kijken; dat de zee niet voelt en denkt zoals wij, betekent nog niet dat we geen rekening met haar hoeven te houden.

Die kanteling van het perspectief maakt wellicht ook dat de somberte, zo kenmerkend voor klimaatromans, in Zee nu niet overheerst. Het land is verloren, maar voor wie? Ondanks alle doden, alle verdriet en verlies zijn de meeste overlevenden opvallend snel gewend aan hun nieuwe omgeving en hun nieuwe taal. Ook zonder Nederland draait de wereld gewoon door. Is dat nou hoopvol, of juist verontrustend?

Eva Meijer: Zee nu. Cossee; 240 pagina’s; € 22,99.