Bij elke beluistering van het vitale The Sound of Listening word je meer gegrepen★★★★☆

Op zijn eerste album met zijn Jazz Quartet sinds Jersey (2017) horen we de Amerikaanse drummer Mark Guiliana een enkele keer de synths beroeren en pianist Shai Maestro uitwijken naar zijn Fender Rhodes. Maar de sound op Guiliana’s nieuwe album The Sound of Listening is vooral akoestisch.

Het begin dit jaar in New York opgenomen album is een vitaal klinkend geheel geworden. Tenorsaxofonist Jason Rigby speelt uitbundig, en bassist Chris Morrissey laat zijn contrabas aangenaam plonken.

Maar de grootste inventiviteit zit ’m in het samenspel van Maestro en Guiliana. Je kunt er moeilijk een vinger op leggen: wat maakt nummers als Our Essential Nature en Everything Changed After You Left nou zo bijzonder? Echt pakkend zijn de melodieën niet, maar steeds heb je het idee iets te horen dat je nog niet kent, en waar je meer van wilt weten. Guiliana speelt zo avontuurlijk, en Maestro weet zo knap om de bepaald niet voor de hand liggende ritmes heen te spelen dat je bij iedere beluistering meer gegrepen wordt. Volgende week speelt Guiliana met zijn kwartet in Rotterdam en Utrecht.

Mark Guiliana The Sound of Listening Jazz ★★★★☆ Edition Records