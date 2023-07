Bij dirigent Andrew Manze ontvouwt de balletmuziek van Vaughan Williams zich als een grootse symfonie ★★★★☆

Beeld Onyx Classics

Na alle negen symfonieën van Ralph Vaughan Williams te hebben opgenomen, richten dirigent Andrew Manze en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra zich nu op zijn balletmuziek. In Old King Cole en The Running Set, werken boordevol traditionele melodieën geschreven voor amateurvolksdansgroepen, staat ritmische precisie hun onvervalste spelplezier geenszins in de weg.

Maar het hoofdgerecht hier is Job: A Masque for Dancing, een bijbels ballet over de beproevingen van de godvrezende Job als gevolg van een weddenschap tussen God en Satan. Manze laat de negen scènes zich ontvouwen als een grootse symfonie, waarin kosmische visioenen organisch voortkomen uit vormelijke dansen zoals de pavane en het menuet.

Gods genade glimt op een zee van strijkers en de duivel toont zijn macht tijdens een dissonant tumult met een briesend orgel. Manze is ontzagwekkend op zulke momenten, terwijl hij in de stillere passages de menselijke kwetsbaarheid peilt. Een inzichtelijke, kristalheldere uitvoering van een waar meesterwerk.

Andrew Manze Vaughan Williams: Job Klassiek ★★★★☆ Onyx Classics