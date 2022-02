Bij deze opera-aanrader mag je zelf kiezen: ga je naar Orphée of Eurydice? ★★★★☆

Tenor Lucas van Lierop als Orphée in ‘Orphée / L’Amour / Eurydice’. Beeld Marco Borggreve

Het hartverscheurendste moment uit de Griekse Orpheusmythe is wanneer Orpheus zijn Eurydice, na het overtuigen van de god van de onderwereld, eindelijk mee terug mag nemen uit het dodenrijk. Onder één voorwaarde: hij loopt voorop en kijkt niet achterom.

In de opera van Christoph Willibald Gluck (1714-1787) snapt zij niet waarom hij niet omkijkt. Ze denkt dat hij niet meer van haar houdt en wil niet meer verder. Hij doet wat hij niet moet doen en zij wordt alsnog verzwolgen door de dood.

Meer communicatiemiddelen (smartphones, sociale media) hebben de communicatie tussen mensen niet verbeterd. Dat laat regisseur Robin Coops zien door het oud-Griekse liefdesverhaal naar de huidige tijd te halen. In een hangar op Vliegveld Twente ging zaterdagmiddag Orphée / L’amour / Eurydice in première, een samenwerking van de Nederlandse Reisopera, Nationale Opera & Ballet en Opera Zuid.

De Poolse componist Zbigniew Wolny (46) componeerde de muziek (veel enge soundscapes), gebruikmakend van gedeelten uit de Franstalige versie van Glucks opera. De grootste hit, J’ai perdu mon Eurydice, laat Wolny even klinken en dan organisch overgaan in zijn eigen klanken. Geen lier te horen; de in leer gestoken en puik zingende tenor Lucas van Lierop als Orphée begeleidt zichzelf op elektrisch gitaar.

Wat de productie echt een absolute aanrader maakt, is dat je kunt kiezen: ga je naar Orphée of naar Eurydice? Doe je beide, dan zie je hetzelfde stuk vanuit twee verschillende perspectieven. Het speelt zich allemaal af in, voor en langs een houten stellage waarin de vervreemde geliefden langs elkaar bewegen. Als publiek beweeg je mee. Kijk je naar Orphée, dan zie je hem met zijn smartphone smachtend zitten appen naar tussenpersoon l’Amour (Amor), een rol van de beminnelijke actrice Julia Akkermans.

Heeft Eurydice zijn berichten gezien? Zijn lied gehoord? Nee, ze schreef hem een brief. Heeft hij die al gelezen? Het ‘aan het typen’ van Orphée verandert in ‘aan het vechten’ en ‘aan het verlangen’. Tandenknarsend wachten op een bericht en dan de razernij omdat je geen reactie krijgt, of een ongewenste: het is pijnlijk herkenbaar.

Maar dan Eurydice! Danseres Kalin Morrow kronkelt en zucht. Uit haar expressieve, schokkerige bewegingen spreekt een horrorachtige bezetenheid. Soms pakt ze haar hoofd achterlangs vast, waardoor het de hand van een ander lijkt die haar hoofd ruw opzij draait. Eurydice heeft pijn. En dan is er ook nog die sukkel die niet op haar brief reageert.

Voor Orphée ontwikkelde VR-regisseur Avinash Changa een game-achtig gedeelte. Met een speciale VR-bril op kun je als Orphée achter Eurydice aan. Sta je ín de stelling, met transparante doeken als muren, kijkend naar de met de dood dansende Eurydice, dan zie je silhouetten van de VR-game spelende mensen, hun handen geheven in het luchtledige als hulpbehoevende geliefden.