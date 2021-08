Bij De slimste mens getuigt vooral ‘De galerij’ van grote creativiteit

Sinds 2012, toen KRONCRV begon met het uitzenden ervan, hebben er 539 bekende Nederlanders meegedaan aan De slimste mens. Er zijn er maar twee die alle afleveringen wonnen waarin ze meespeelden: presentator Tom Roes in 2014 en komiek Owen Schumacher in 2015.

Bron van deze belangwekkende informatie is de dagelijks bijgehouden Wikipediapagina over het programma. Daarop is exact te zien hoeveel afleveringen iemand meedeed en al dan niet ‘de slimste mens’ werd. Die titel verdien je als je een aflevering wint en niet in de finale hoeft te vrezen voor uitschakeling – De slimste mens is het enige spel waarbij je niet in de finale wilt komen.

Op woensdagavond om 21.25 uur, meteen na afloop van de finale, noteerde Wikipedia-gebruiker JustJB achter Volkskrant-columnist Loes Reijmer (1/1): vooralsnog één aflevering meegedaan, één keer gewonnen.

Aangezien de makers voor 553 uitzendingen al tienduizenden vragen hebben bedacht, is het niet zo gek dat ik woensdag bij het kijken even het idee had de app te spelen, waarin vragen ook weleens bekend voorkomen. Nadat Reijmer haar plek in de volgende aflevering had veiliggesteld, schakelde de cabaretier – en ijzersterke kandidaat – Lisa Loeb politicus Caroline van der Plas uit door het beantwoorden van de vraag: ‘Wat weet je van het oedipuscomplex?’ Twee weken geleden vroeg quizmaster Philip Freriks nog aan een andere kandidaat: ‘Hoe heet het complex waarbij een zoon verliefd wordt op zijn moeder en zijn vader ziet als rivaal?’

De deelnemers van woensdag 4 augustus: Loes Reijmer, Caroline van der Plas en Lisa Loeb. Beeld KRONCRV

De puzzelronde vereist vaak geen puzzeltalent, maar basale kennis van uitdrukkingen. Vorige week moest VVD-Kamerlid Zohair El Yassini uitvogelen welk woord paste bij ‘zwijgen als het’, ‘zich omdraaien in zijn’, ‘met één been in het’ en ‘familie’.

Tot zover mijn gezever. Op doordeweekse dagen is de quiz, die nu halverwege het negentiende seizoen is, met zo’n anderhalf miljoen kijkers vaak het best bekeken programma, op het achtuurjournaal na.

Dat is niet voor niets. Vooral ‘De galerij’, waarbij kandidaten acht foto’s zien die tot een thema behoren, getuigt van grote creativiteit. De afgelopen weken kwamen onder meer voorbij: badeenden met kapsels van wereldleiders, uitdrukkingen met ‘ei’ erin (een foto van twee gebakken eieren met onder de dooier een glimlachende streep ketchup, antwoord: blij ei) en bandnamen (erwten met twee zwarte ogen ertussen, antwoord: The Black Eyed Peas).

‘Juryvoorzitter’ Maarten van Rossem mort minder dan voorheen en roept een ontroerend beeld op als hij vertelt dat hij zijn kinderen de 1.100 pagina’s van In de ban van de ring heeft voorgelezen. ‘Sommige langdurig beschrijvende pagina’s vonden ze een beetje veel van het goede.’

Twee weken geleden gaf Van Rossem acteur Robert de Hoog nog wel op zijn donder. Toen op een kaart van Azië India werd uitgelicht, antwoordde De Hoog ‘Mexico’. Toen Indonesië voorbijkwam, zei hij ‘Canada’. Van Rossem: ‘De volstrekte afwezigheid van enig topografisch inzicht is toch lichtelijk schokkend. Dat je hele continenten niet herkent.’

Als Van Rossem tegenwoordig moppert, is dat niet meer cynisch maar oprecht, en terecht.