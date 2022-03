‘Bij de EO is empathie belangrijk. Op dat vlak ervaar ik ze als zielsverwanten’

Jojanneke van den Berge Beeld Frank Ruiter

Opgroeien in een disfunctioneel gezin of in een jeugdinstelling?

‘Als ik één ding heb geleerd in het jaar dat ik aan Jojanneke en de jeugdzorgtapes werkte, dan is het dat de meeste kinderen gewoon thuis willen wonen, ook al gaat het er niet goed. Want cru gezegd komen de meeste kinderen slechter uit de jeugdzorg dan dat ze er ingingen. Dat blijkt ook uit recent wetenschappelijk onderzoek. 75 procent van de kinderen in de jeugdzorg heeft te maken gehad met psychisch of lichamelijk geweld. Wat je wil, is een disfunctioneel gezin alle hulp geven die het nodig heeft, in plaats van de kinderen uit huis te plaatsen.

‘Nederland is met 43 duizend uit huis geplaatste kinderen koploper in Europa. Deskundigen hebben daar verschillende verklaringen voor. Nederland is een calvinistisch land, streng voor kinderen die afwijken van de norm. Als hun opvoeding niet loopt zoals wij vinden dat het hoort, dan willen we ingrijpen. Daarbij zijn jeugdzorgmedewerkers ook bang om iets te missen. Dat komt deels door de in het nieuws breed uitgemeten gevallen waarbij Jeugdzorg niet ingreep, kinderen om het leven kwamen door huiselijk geweld en jeugdzorgwerkers werden vervolgd voor nalatigheid. De mindset bij jeugdzorg moet anders: accepteer dat je niet alles kunt voorkomen. En erken dat het het niet waard is om duizenden jongeren uit huis te halen en hun leven te vernielen.’

EenVandaag-anchor of zelfstandig documentairemaker?

‘Zelfstandig documentairemaker. Ik heb jaren met plezier bij EenVandaag gewerkt, maar wat ik er miste was de mogelijkheid om zaken die mij na aan het hart liggen te agenderen. Als documentairemaker kan ik dat wel: eerst kinderprostitutie en nu jeugdzorg.

‘We denken dat we in Nederland alles goed geregeld hebben, maar ondertussen vallen er steeds meer mensen door de mazen van het sociale vangnet. Door armoede, door een lage sociale positie. Die achterstandspositie geldt zeker voor kinderen in de jeugdzorg.

‘Soms vraag ik mij af: waarom is er zo weinig aandacht voor het leed en de pijn van kinderen in de jeugdzorg? Ik denk omdat het voor veel Haagse politici een onderwerp is dat te ver van hun bed staat. Daardoor verandert er nauwelijks iets in de jeugdzorg. Een deskundige die ik sprak zei: dit gaat een tweede Toeslagenaffaire worden.’

Nando of Eli?

‘Oeh, die is gemeen. Daar kan ik niet tussen kiezen. Eli en Nando zijn twee van de tien jongeren die we in de serie volgen. Ze hebben beiden gigantische indruk op mij gemaakt, en zitten voor altijd in mijn hart.

‘Eli leeft niet meer, afgelopen zomer is ze overleden. Ze wilde euthanasie, en die heeft ze gekregen. Toen ik haar leerde kennen, zat zij al in dat traject. Ik heb van dichtbij gehoord en gezien hoe ze in de jeugdzorg is vernield. Natuurlijk, ze had daarvoor ook al problemen. Eli’s ouders zaten in een vechtscheiding. Op haar tiende is ze uit huis gehaald omdat jeugdzorg vond dat haar ouders niet goed voor haar konden zorgen. In totaal is ze 28 keer verplaatst en van pleeggezin naar jeugdinstelling gegaan. Ze raakte totaal onthecht, kreeg niet de juiste therapie. Daarbovenop werd ze misbruikt in een instelling en mishandeld – een keer zo hardhandig dat haar neus brak. Op haar veertiende deed ze haar eerste zelfmoordpoging. Een van haar grootste trauma’s is dat ze uit plaatsgebrek in een jeugdgevangenis werd geplaatst, terwijl ze niks misdaan had. Zelf zegt ze: thuis was het niet veilig, maar als ik daar had kunnen blijven, had ik niet zoveel trauma’s opgelopen.’

‘Het was zo’n leuke en slimme jonge vrouw. Ik had tijdens het maken van de documentaire nog de hoop dat er alsnog een vuurtje in haar zou ontbranden. Maar toen ze te horen kreeg dat de euthanasie was goedgekeurd klonk ze alsof ze de loterij had gewonnen. Daarna ging er bij mij ook een knop om: ik was blij voor haar, omdat ik wist hoe erg ze aan het leven leed.

‘Nando zie ik als een politicus in de dop. Hij kan zo goed vertellen. Hij is een echt instellingskind, hij werd uit huis geplaatst toen hij 4 was en heeft inmiddels op 24 plekken gezeten. Desondanks is hij enorm gedreven en veerkrachtig. De sterken in de jeugdzorg komen wel bovendrijven. Hij wil er zijn levenswerk van maken om de misstanden in de jeugdzorg onder de aandacht van politici te brengen.’

PowNed of de EO?

‘Ik vroeg mij al af wanneer die voorbij zou komen. Ik kies voor de EO. Bij PowNed was ik vanaf het begin betrokken, tussen 2010 en 2012. Hun ambitie sloot aan bij het onderwerp waarop ik afstudeerde: hoe betrek je jongvolwassenen bij het nieuws? Ik heb er veel geleerd. Vooral in de politieke verslaggeving heeft PowNed iets toegevoegd. Wij lieten politici niet wegkomen met het afdraaien van ingestudeerde praatjes. Die brutalere aanpak zie je nu ook bij andere media. Maar ik ben er niet voor niets weggegaan.

‘De EO, waarmee ik sinds 2015 documentaires maak, is het tegenovergestelde van PowNed. Bij de EO is empathie belangrijk. Op dat vlak ervaar ik ze als zielsverwanten. En ze laten mij volledig vrij. In De jeugdzorgtapes gaat het bijvoorbeeld uitvoerig over de euthanasie van Eli en dat ik haar keuze uiteindelijk wel begrijp. Dat is iets wat in religieuze kringen lastig kan liggen. Maar de EO heeft mij niet gevraagd om dat eruit te laten.’

Twee of drie kinderen?

‘Drie. Blijkbaar vinden anderen het nemen van een derde kind als een ding, alsof je leven dan voorbij is, maar zo ervaren wij het niet.

‘Ik wilde altijd een groot gezin, omdat ik dat als enig kind nooit ervaren heb. Inmiddels lijken we een soort rondreizend circus. Mijn man (journalist Thijs Zonneveld, red.) en ik houden van die drukte en gezelligheid. We maken ook nog steeds verre reizen, naar Japan, Amerika, Indonesië. Misschien zijn we daar gek of afwijkend in, maar dat blijven we gewoon doen.

‘Door mijn serie over de jeugdzorg zie ik ook weer hoe bevoorrecht mijn kinderen en ik zijn. Ik wil niet te veel bij ze neerleggen, maar soms probeer ik ze te vertellen welke kinderen ik spreek voor mijn werk. Dan zeg ik dat ze in een soort weeshuis zitten, en dat komt wel aan.

‘Ik kom zelf uit de buurt van Eindhoven, uit een nest van juristen en artsen. Mijn ene opa was hoogleraar, de andere directeur van Philips. Er was thuis een piano, we gingen naar musea. Ik heb daardoor lang in een bubbel gezeten. Eigenlijk ben ik pas door mijn werk bij PowNed gaan zien hoe de onderste sociaaleconomische laag van Nederland leeft, en hoe moeilijk het leven dan soms kan zijn.’

Mannen: varkens of lieverds?

‘Ik ken heel veel lieve mannen, inclusief die van mijzelf. Maar als ik het even breder trek, en zie wat er naar boven komt bij kwesties als The Voice, dan zeg ik toch: varkens.

‘Vooral mijn documentaire over kinderprostitutie heeft mijn manbeeld aangetast. Ik sprak meisjes en jongens die honderden klanten hadden gehad, uit alle rangen en standen. Vaak wisten deze mannen dat ze seks hadden met minderjarige kinderen. We draaiden een scène met een meisje terwijl ze een advertentie plaatste waarin ze aangaf minderjarig te zijn. Binnen een uur had ze honderden Whatsapp-berichten. Iedere man die je ontmoet kan dus zo’n varken zijn.

‘Ook in deze documentaire over de jeugdzorg ben ik weer mannen tegengekomen die misbruik willen maken van minderjarige kinderen. Dat heeft een deuk bij mij geslagen. Maar ik hoop met deze documentaire ook weer een deuk terug te slaan.’

