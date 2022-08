Bij de eerste beats in drie jaar gaat het op Lowlands los tot ver buiten de Alpha

Na twee zomers zonder Lowlands is het belangrijkste Nederlandse popfestival vrijdag weer van start gegaan. Zonder veel headliners, maar met ouderwetse geestdrift. ‘Here we go, here we go, here we go.’

Na drie jaar dan eindelijk weer een Lowlands? Dan staat de altijd toch al zo uitgelaten Lowlandsfanclub natuurlijk te trappelen aan de poort. Er waren na de lange festivallockdown wat ontwenningsverschijnselen te bespeuren bij het aan het Biddinghuizer festival verknochte publiek. Het wil vrijdagochtend naar binnen, en snel, want de indiesensatie Wet Leg staat al vroeg geprogrammeerd, in een van de grootste festivaltenten.

Gelukkig mág het publiek ook naar binnen. Er is wel een boerenprotest, dat vooraf was aangekondigd, maar dat is van het ludieke soort: bij de ingang tussen het festivalterrein en de campings staat een tractor geparkeerd, een handvol agrariërs uit Zeewolde deelt wortels en appels uit. De boeren gaan desgewenst de discussie aan met de Lowlanders.

‘De discussies zijn soms pittig’, zegt actievoerder Celia Hoekman van de groep Boerenverstand Flevoland. ‘Maar het levert ook interessante gesprekken op. En dat is goed. We moeten er toch samen uitkomen.’

Dat doet de populatie van Lowlands sowieso graag. Het gemeenschapsgevoel is direct bij binnenkomst als vanouds. De fabriekspijpen, zwart-oranje gevlamd, staan weer op hun plek, de groene dancekathedraal Bravo is ook nog intact. Iedereen blij.

Lowlands 2022vrijdagmiddag Beeld Daniel Cohen

Iedereen naar Wet Leg

De saamhorigheid wordt nog groter als blijkt dat bijna het voltallige Lowlandspubliek de Britse band Wet Leg wil zien, op het Heineken-podium. Er kan om half 2 al geen kip meer bij. Toch opmerkelijk voor een bandje dat drie maanden geleden nog speelde in popzaal Ekko in Utrecht, voor een paar honderd man.

Wet Leg is niet de allereerste band van het festival, maar het voelt als een inwijding, zeker als de groep al snel Wet Dream speelt: ‘Let’s begin! Here we go, here we go, here we go.’

‘Wat is het heet, hè?’, zegt leadzangeres Rhian Teasdale. Nou, inderdaad. In de vrijdagzon en in de Heineken-tent lijkt het wel even heet als een dikke week geleden, al zegt de thermometer iets anders.

In de loop van het optreden toont Wet Leg zich een charmante, maar nog altijd prille en schuchtere band. Niet zo vreemd, want de heerlijke debuutsingle Chaise Longue verscheen twee jaar ná de vorige Lowlandseditie. Het Lowlandspubliek zit er niet mee en biedt Wet Leg een zweterige omhelzing.

Verder gaat het. Het terrein op. Heel veel lijkt er niet te zijn veranderd. Na twee coronajaren was voor al te spectaculaire nieuwigheden ook geen geld: Lowlands maakte gedurende de pandemiejaren veel kosten, die niet konden worden terugverdiend. De kleine Lima-tent is nog dezelfde. De grote open Alpha-spelonk ook. Wel nieuw: aan het verbindingsstraatje dat de twee helften van het terrein verbindt, is de Current, het nieuwe podium voor het gesproken woord, een soort fabrieksloods met een façade van aluminium golfplaat, glanzend in de zon.

Explosies bij Frenna

In de grootste Alpha-tent barst om 2 uur een van de eerste echte feestjes los bij de Haagse Frenna, een vurig rappende hoofdrolspeler in zijn eigen, opmerkelijk spectaculaire show, met spetterende visuals, explosies en vuurzuilen. Hoeveel zin het Lowlandspubliek er na drie jaar wachten in heeft, blijkt hier: bij de eerste de beste springbeat gaat het los tot ver buiten de Alpha. Dat de techniek het halverwege even laat afweten (pats, geluid uit), is bij Frenna een overkomelijk probleem. De kop is er nu écht af.

Het feest wordt snel voortgezet, bij een band die ook voor dat doel in het leven is geroepen. In de Heineken speelt het Bosnische partyorkest Dubioza Kolektiv een tetterende balkanpunk en -skaset, die op deze eerste Lowlandsdag wordt ontvangen als heilig vuur uit de festivalhemel. Het publiek danst de houten vlonders aan splinters en duikt toch ook maar even de regen in, als er toch nog plotseling een enorme stortbui over Biddinghuizen trekt. Ook wat dat betreft is het Lowlandsgevoel helemaal terug.

Toch nog een enorme stortbui. Beeld Daniel Cohen

Afzeggingen

Of dat doorzet, is natuurlijk de vraag. Lowlands kreeg (zoals bijna alle grote festivals van dit jaar) een aardig rijtje afzeggingen te verwerken, van vooral Amerikaanse acts, bevangen door coronavrees en zorgen over de reizigersinfarcten op Europese vliegvelden. De lege plekken die de annuleringen van onder meer Noah Cyrus en Ela Minus veroorzaakten, zijn knap en razendsnel opgevuld, maar een blik op het programma voor drie dagen leert dat Lowlands enigszins aarzelend uit de coronatijd komt, en dat deze editie ook weer niet vanzelf een legendarische zal worden. Eigenlijk staan er, op drie festivaldagen, maar twee echt grote headliners op het affiche: Arctic Monkeys en Stromae.

Maar als Lowlands ons gedurende bijna dertig jaar één ding heeft geleerd, dan is het dat succes niet alleen afhankelijk is van grote namen. Kleinere acts kunnen juist op Lowlands boven zichzelf uitstijgen, of door het publiek hoog worden opgetild. Als de hongerige Lowlanders het willen, wordt Lowlands 2022 onvergetelijk.