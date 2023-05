Bij de botte en barse muziek van supergoep Khanate valt weinig te vieren ★★★☆☆

De nieuwe muziek van de Amerikaanse band Khanate zit niet vol verrassingen. De heavy supergroep, met de experimentele gitarist Stephen O’Malley van Sunn O))) en zanger Alan Dubin van de metalband Old als aanvoerders, maakte in de jaren nul al bars en strijdbaar lawaai, opgebouwd rond pulserende en zoemende feedbackgitaren, slome doodsklappen op de drums en het gepijnigde geschreeuw van Dubin. De band, hoog gewaardeerd in de beter geïnformeerde en een tikje snobistische metalkringen, ging na het album Clean Hands Go Foul uit 2009 uit elkaar maar komt nu, bij wijze van verrassing, weer bijeen. Er was nog iets te vertellen.

Maar zo te horen valt er toch weinig te vieren. De sissende en sputterende schreeuwstem van Dubin klinkt soms als de laatste wanhoopskreet van een gefolterde gevangene en zelfs in de meer verstilde en bijzonder langzame, doomachtige stukken, zoals het nummer To Be Cruel, wil Khanate vooral botte lelijkheid tentoonspreiden. Waarom, vraag je je soms af. Tot je beseft dat aan het menselijk bestaan momenteel ook weinig feestelijks kleeft, en dat ook muziek soms nu eenmaal pijn moet doen.

Khanate

Bovendien steekt er toch een verborgen schoonheid achter de opkomende wolken van feedback in bijvoorbeeld het bijna twintig minuten durende nummer Like a Poisoned Dog. Het pandemonium aan jankende gitaarherrie waar de luisteraar daarna in wordt getrokken, heeft bijna een louterende werking. Als je je er maar voor openstelt.

De reünie van deze bijzondere maar weerbarstige band heeft nog een mooi bijeffect. De eerdere albums waren nauwelijks beschikbaar, ook niet op de streamingplatforms, maar zijn dat nu weer wel. Wie het aandurft, gaat een erg intens weekend tegemoet.

Khanate To be Cruel Heavy ★★★☆☆ Sacred Bones