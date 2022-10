Bij de allemanskunst die Bart van der Leck voor ogen had, hoorde ook dit straatarme fabrieksmeisje

Bart van der Leck, Fabrieksmeisje, 1910, olieverf op doek. Beeld Kröller-Müller Museum

Kunst voor iedereen, over iedereen. En nog een stapje verder: een volledig ontworpen totaalomgeving. De wereld als kunstwerk, dus eigenlijk. Dat was het ideaal van Bart van der Leck. Een ‘religieus geïnspireerde socialist, op zoek naar gemeenschapskunst’, noemde Helene Kröller-Müller-biograaf Eva Rovers hem. Elke kunstenaar heeft andere doelen en andere idealen, en hoe verder die afstaan van recordprijzen op veilingen, hoe dierbaarder hun kunst mij doorgaans is. Bart van der Leck duwde zijn ideaal ver in de richting van allemanskunst. Zo ver als je het maar weinig ziet. En bij ‘alleman’ hoorde ook een straatarm fabrieksmeisje.

Dit meisje is nu te zien in de meervoudig boeiende tentoonstelling De nieuwe vrouw in het Singer Museum in Laren, samengesteld door de 25-jarige kunsthistoricus Maaike Rikhof. Een tentoonstelling over beeldvorming van de vrouw die in meer dan één opzicht actueel voelt; het golft immers maar door met de oordelen over vrouwen, zodra zij ook maar een beetje ruimte innemen. Wereldwijd is de vrouw op heel weinig plekken veilig, en op nog minder plekken onbelemmerd.

Het zal vast aan die huidige tijden liggen dat ik dit meisje net anders begreep dan het museum deed. Kan gebeuren, je kunt het ook als voordeel zien; bij goede kunst zijn er altijd meerdere interpretaties mogelijk. De begeleidende museumtekst zegt dat het meisje haar vuist balt ‘van uitputting of frustratie, dat laat de kunstenaar in het midden’.

Kou

Ik kwam thuis van de expo en las een gedicht van de Amsterdamse stadsdichter Marjolijn van Heemstra, met daarin het zinnetje: ‘Na hitte komt angst voor kou / nu de meter in talloze kasten tikt als een tijdbom.’ Het is 2022 en warmte-armoede is realiteit in Nederland. Een ijskoude werkelijkheid. Dat zal er vast aan hebben bijgedragen dat ik bij dit schilderij ten eerste aan kou dacht. Het meisje trekt haar schouders hoog op en balt haar vuisten, duimpjes onder de vingers geduwd, misschien om nog zo veel mogelijk huid te behoeden voor de koude buitenlucht. Ze heeft een rood neusje, een wit gezicht en rode randen om haar oor. Haar vuisten zijn naar buiten gevouwen, in opperste verkramping – zulke kou gaat natuurlijk ook samen met frustratie en vermoeidheid. Alleen om haar schouders heeft ze een doek, verder is ze weinig beschermd. Ook de vrouw aan de overkant lijkt haar schouders op te trekken, zoals je dat doet als je probeert je lijf kleiner en warmer te maken.

Dit zijn de meisjes die over het hoofd worden gezien. Bart van der Leck zag haar wel, en beeldde haar uit zoals er toen over fabrieksmeisjes werd gedacht: een beetje grof en onelegant. Maar wel met compassie. De schilder zet haar niet voor schut hier. Integendeel, die vuistjes, die herkent iedereen; elk mens dat weleens vijf minuten moest fietsen in de vrieskou en z’n handschoenen vergeten was. Van der Leck geeft ons een inkijkje in een leven waarin die vijf minuten eindeloos blijven duren, van een meisje dat geen mogelijkheid ziet zich te ontspannen. Meisjes die, als je oplet, overal bestaan.

Bart van der Leck, Fabrieksmeisje, 1910, olieverf op doek, 65,5 x 50,8 cm, Kröller-Müller Museum Otterlo. Te zien t/m 8 januari 2023 in de expo De nieuwe vrouw in het Singer Museum in Laren.