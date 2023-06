Bij choreograaf William Forsythe draait het niet alleen om de passen, maar ook om de groove

Young Gyu Choi en Floor Eimers in ‘Pas/Parts 2018’ van William Forsythe, uitvoering 14 juni 2019 door Het Nationale Ballet. Beeld Hans Gerritsen

Best gespannen was ze, die eerste repetitiedag dat hij zomaar kon binnenlopen. Niet dat tweede soliste Floor Eimers (29) twijfelt over haar passen; ze heeft de duizelingwekkende duetten uit William Forsythes Pas/Parts 2018 al zo vaak voor een volle zaal uitgevoerd, dat ze die desgevraagd blind of achterwaarts doet.

Maar wat zou de grote balletvernieuwer vinden van háár uitvoering, háár interpretatie? Tijdens de elf jaar die ze bij Het Nationale Ballet danst, was William Forsythe (73) nooit eerder persoonlijk aanwezig bij het instuderen van de hernieuwde versie van zijn (in 1999 gemaakte) razendsnelle opeenvolging van solo’s, duetten, trio’s, kwartetten en groepswerk voor veertien dansers.

En nu loopt hij al weken stilletjes door de gangen van Nationale Opera & Ballet om de drie choreografieën uit het speciale Forsythe Festival scherp te krijgen. ‘Toen stond hij plots voor me terwijl ik mij met knalrode kop in het zweet stond te werken. Gelukkig zei hij: ‘Jij snapt precies wat ik bedoel. Daarop gaan we verder werken.’ Daardoor kwam er een enorme rust over me.’

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Twee weken lang voeren Het Nationale Ballet en Het Balletorkest tijdens het Holland Festival een drieluik uit van Forsythe-balletten: Pas/Parts 2018 (op de elektronische soundscape van de Nederlandse componist Thom Willems), het veeleisende The Vertiginous Thrill of Exactitude (op de finale van Schuberts Negende symfonie). En de Nederlandse première van Blake Works I , op songs van singer-songwriter James Blake. De uitvoering kan een sensatie worden – Forsythes werk is zeer geliefd in Nederland, zeker zijn radicaal vernieuwende choreografieën uit de jaren tachtig en negentig – mits dansers inderdaad snappen wat de grootmeester bedoelt. En dat is juist níét: het werk, of Forsythe zelf, als heilig beschouwen. Níét: de passen exact instuderen, maar er een eigen individualiteit en muzikaliteit in leggen.

Choreograaf William Forsythe Beeld Dominik Mentzos

Klassiek met een groove

Of, om de metafoor te gebruiken van een van de repetitors van Forsythe die helpt bij het instuderen: je kunt een Monet naschilderen in precies de kleuren groen en blauw. Maar je kunt je ook afvragen of de bomen misschien blauw, en de luchten groen kunnen zijn. ‘Dat is wat Bill wil. Het gaat hem om het proces, niet om het product. Zijn choreografieën zijn nooit af. De dansers maken het werk speciaal.’

Om dat proces alle kans te geven heeft Het Nationale Ballet deze weken veel meer uren vrijgemaakt voor het instuderen van een choreografie dan bij reguliere balletten. Bekend is dat Forsythe weliswaar vertrekt vanuit de vertrouwde (spitzen)variaties uit het klassiek ballet, zoals een plié, pirouette, een gecontroleerde zijwaartse zweepslag van een been of een verfijnde boog van de armen. Maar balletdansers moeten daarbij hun heupen, romp en schouders telkens een andere kant op buigen, ook al voelt dat tegennatuurlijk. En dan moeten ze hun complexe passen ook nog een groove, swing of tap mee durven geven.

Floor Eimers: ‘Het gaat Forsythe er niet om hoe het eruitziet, maar hoe het voelt en overkomt. Je moet het publiek deelgenoot maken van wat je fysiek aan het doen bent.’ Zo vroeg Forsythe Eimers tijdens een repetitie om op de grond te gaan liggen, haar ogen te sluiten en alle passen te visualiseren. ‘Daarna voelde ik ze veel sterker, van binnen. Hij kijkt naar wie we zijn en vraagt ons te laten zien hoe we een beweging voelen. Hij geeft ons een grote verantwoordelijkheid.’

Het betreffende duet uit Pas/Parts heeft Forsythe oorspronkelijk gemaakt voor een kleine danseres van de Parijse Opéra, iemand met een strakke, puntige bewegingsstijl. ‘Ik ben lang en sterk en maak lyrische lijnen. Waar zij als spitse eekhoorn danste, laveer ik als soepele tijger door Pas/Parts. Hij vindt allebei even leuk. Als je maar bewust kiest wat bij je past.’

In de studio wordt meteen duidelijk wat dit van dansers vraagt. ‘Dit is balletgeschiedenis’, zegt een van de Forsythe-repetitors, terwijl ze de armen van de Finse balletdanser Kira Hilli in een fraaie boog boven haar hoofd plaatst. ‘En dit is Forsythe’, legt ze uit terwijl ze diezelfde armen in een hoek een kant op laat hangen. ‘Hervind nu je balans.’ Zo gaat dat met alle frasen: ledematen vliegen kort, explosief en hoekig uit balans. En toch moeten de bewegingen gestroomlijnd ogen.

Floor Eimers, tweede solist van Het Nationale Ballet. Beeld Sebastien Galtier

Floor Eimers: ‘De klassieke ballettechniek is bij hem altijd de basis. Maar waar je normaal vanuit je midden, zeg maar je buik, je balans houdt te midden van een zwaar krachtenspel, doe je dat nu bijvoorbeeld vanuit je elleboog, je heup of je nek. Dat risico moet je durven aangaan.’

Tot voor kort was het alleen Forsythe die elementen in zijn choreografieën wezenlijk mocht veranderen. ‘Gisteren’, zegt Eimers, ‘veranderde hij plots het slot van ons duet. Nu moeten we rennend af in plaats van pirouetten draaiend.’ In de repetitiestudio oefenen de drie solisten dit uit den treure, totdat Eimers en haar collega’s Olga Smirnova en Riho Sakamoto lachend sprintjes trekken richting de muur.

Blijvend te zien

Jaren geleden kondigde Forsythe een verbod af op uitvoering van zijn werk na zijn dood. Zijn erven zouden in het Duitse rechtssysteem te veel successierechten moeten betalen; zijn choreografieën zijn inmiddels veel geld waard. Geld dat ze niet hebben, zei hij tien jaar geleden tegen een Duitse krant.

Inmiddels heeft hij dat opgelost door zijn werk in een stichting onder te brengen, de Stiftung Forsythe. Volgens Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, is daarom van een moratorium geen sprake meer en zullen zijn werken blijvend te zien zijn. Ook genieten inmiddels zijn vaste repetitors van de Stiftung Forsythe het vertrouwen wijzigingen aan te brengen, als een uitvoering door een bepaalde cast daarom vraagt. ‘Ballet is bij hem geen taal van een traditie, maar een mindset’, zegt Brandsen. Iedere choreografie is voor de dansers een kans om te laten zien wat het werk kan zijn.’

Een week voor de première loopt Forsythe de studio binnen, rugzak over zijn schouder, een bekertje in zijn hand, bijna incognito door zijn rossige baard. ‘Bonjour, hello!’, groet hij vriendelijk. En dan, na het aanschouwen van een gerepeteerd fragment: ‘Good, good!’ Mag ik iets voorstellen? Don’t jump it. Doe die snelle balletvariatie, maar zonder verwachte sprong. Yes, good! Draai en weg.’