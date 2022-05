Bij bedreven stand-upcomedian Rayen Panday heeft ook een lompe grap een zachte landing ★★★☆☆

Rayen Panday Beeld Jurriaan Hoefsmit

Rayen Panday heeft in zijn nieuwe voorstelling Focus weinig tijd nodig om op dreef te raken. Hij is dan ook een heel bedreven stand-upcomedian, eentje met een sympathiek, ongevaarlijk voorkomen, bij wie een lompe grap waar de kinderen van Ruinerwold aan te pas komen gewoon een zachte landing heeft.

Zijn vermakelijke verhalen bungelen losjes aan een paar niet héél opwindende haakjes. Dat niemand de uitzondering wil worden, maar iedereen de uitblinkende uitzondering wil zijn. Dat hij in zijn hoofd vaak de held is, maar in het echt eigenlijk nooit. Is hij tijdens het maken van zijn show afgedwaald van waar Focus over zou gaan toen hij die titel bedacht, of is dat bedoelde ironie die er niet echt dik bovenop ligt? De korte spanningsboog van tegenwoordig lijkt in elk geval geen hoofd- maar bijzaak.

‘Ik ben een pleaser’, zegt Panday ergens halverwege, maar hij probeert juist niet de pleaserigste kant op te bewegen wanneer hij het ‘alles is zo zwart-wit tegenwoordig’-cliché aanboort en zijn achtergrond bespreekt – Panday is geboren in Zaandam, als kind van Surinaams-Hindoestaanse ouders.

Zijn punt: wil je een verhaal horen dat ‘werkt’, of de (ongemakkelijke) waarheid? Hij heeft liever dat laatste. Verschillen, ook culturele verschillen, moet je benoemen in plaats van negeren of gladstrijken. Dat doet hij dus, in anekdotes over daten met een witte vrouw of een vrouw van kleur, of geknipt worden door een Turkse kapper of een Nederlandse.

Rayen Panday grapt over cabaretiers zonder groot muzikaal talent die haast plichtmatig een pianonummer in hun voorstelling verwerken. Ook indekspot misschien, want zijn eigen muzikale intermezzo’s benadrukken vooral waar hij veel beter in is. Als hij smakelijk over een familieruzie begint uit te weiden, dwingt hij weer moeiteloos onverdeelde aandacht af.