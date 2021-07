Bij Anne Teresa De Keersmaeker lijken de bewegingen als vanzelf uit haar dansgeheugen op te borrelen ★★★★☆

The Goldberg Variations, BWV 988 door Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas en concertpianist Pavel Kolesnikov. Beeld Anne Van Aerschot

Ze danst blootsvoets, in een doorschijnend zwart jurkje, haar witgrijze haar samengebonden in een paardenstaart. Vanaf de rechterzijkant waaiert een zilverkleurig gaasdoek het theaterlicht over haar uit. Meer heeft de 61-jarige choreograaf en danseres Anne Terese De Keersmaeker niet nodig om het grote podium van de Rabozaal in Internationaal Theater Amsterdam te vullen met haar kwikzilveren aanwezigheid.

Links neemt concertpianist Pavel Kolesnikov plaats achter de vleugel, ook blootsvoets, in een simpel wit hemdje boven een zwarte short. Hij glorieert in een vederlichte, speelse en soms kort fel oprispende pianovertolking van Bachs beroemde Goldberg Variations, BWV 988.

The Goldberg Variations, BWV 988 Beeld Anne Van Aerschot

Zo gaan ze twee uur lang zonder woorden een prachtige dialoog aan. Bij de gelauwerde choreograaf lijken de bewegingen bijna als vanzelf uit haar immense dansgeheugen op te borrelen, ook al is alle vrijheid precies gechoreografeerd binnen de cirkelvormige patronen die op de vloer zijn getekend. Geen beweging is hetzelfde. Ze maakt sprongetjes als een jong veulen, veert op haar tenen of hakken, telt met haar wijsvingers de variaties af en geeft soms een ondeugende zwiep aan zichzelf of de vleugel. Alles tintelt en knispert aan haar motoriek, of ze nu voor- of achteruit loopt of danst. Dan weer brengt ze zich na een korte pauze in een donkere hoek tot leven als een marionettenpop aan de touwtjes van Bachs meesterwerk. Ze nodigt zichzelf hoffelijk uit voor een ultrakort menuetje.

Na de pauze wordt The Goldberg Variations, BWV 988 theatraler, met voor haar een glitterbroekje en gymschoenen, voor hem een blouse en glimschoenen. Kolesnikov zet zijn klemtonen woester aan en De Keersmaeker geeft haar solo een disco-swing mee. Dat doet lichtjes afbreuk aan de o zo geraffineerde hemelse lichtheid uit de eerste helft. Maar de staande ovatie blijft meer dan verdiend.