Bigger Than Us is een fraai pamflet over onvermoeibare jonge wereldverbeteraars ★★★☆☆

Bigger Than Us

Tenzij je zelf geregeld op de barricades klimt voor een betere wereld, kun je aan Bigger Than Us makkelijk een passief gevoel overhouden. In de Franse documentaire vertellen zeven jonge activisten over hun persoonlijke, maar ook universele missie. Zo komt journalist en socialemedia-activist Rene Silva (25) op voor de persvrijheid in de favela’s van Rio, terwijl Memory Banda (22) in Malawi succesvol strijdt tegen de rituele verkrachting van minderjarige meisjes. ‘Ik wil kunnen zeggen dat ik er was en een verschil heb gemaakt’, zegt Mary Finn (22), die met haar speedbootje talloze vluchtelingen opviste uit de zee rondom het Griekse eiland Lesbos.

Jonge changemakers

De Franse schrijver, activist en documentairemaker Flore Vasseur toont dezelfde gedrevenheid bij alle hoofdpersonages van Bigger Than Us, dat via crowdfunding tot stand kwam en mede door actrice Marion Cotillard werd geproduceerd. Gids van de film is de 20-jarige Nederlands-Indonesische Melati Wijsen, die er al sinds haar 12de voor vecht om op haar eiland Bali plastic zakken te verbannen. Aan het begin van de film spreekt Wijsen haar wens uit om gelijkgestemde generatiegenoten te treffen, waarna je met haar de wereld rondreist en de ene jonge changemaker na de andere ontmoet.

Van een schooltje voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon gaat de film via Malawi en Brazilië naar Colorado, waar Xiuhtezcatl Martinez (19) zich al hiphoppend verzet tegen de desastreuze frackingpraktijken van de olie-industrie. Overal raakt Wijsen zichtbaar begeesterd en ontroerd door de soms levensgevaarlijke initiatieven van haar gesprekspartners; en of ze nu vergiftigde landbouwgrond in Oeganda bezoekt of de grootste vuilnishoop van Zuidoost-Azië, overal draagt ze hetzelfde tenue van witte blouse en jeans, als menselijk baken van licht.

Veelkleurig activisme

Vasseur toont hoe veelkleurig het activisme van Wijsens generatie is, maar de episodische vorm werkt de film ook tegen. Ieder relaas is zo interessant en urgent dat het alle aandacht verdient. In plaats daarvan wordt het terzijde geschoven voor alweer het volgende hoofdstuk, waarmee Bigger Than Us gaandeweg een wat pamflettistische indruk maakt.

Maar dan is het wel een fraai gefotografeerd pamflet, vol beelden die je bijblijven, zoals de immense ‘begraafplaats’ van zwemvesten die Wijsen met Finn op Lesbos bezoekt. Vasseur en cameraman Christophe Offenstein kiezen steeds voor een lucide, energieke stijl: alsof ook de cameravoering zich laat meeslepen door de onvermoeibare geestdrift van deze jonge wereldverbeteraars.