Bigbug beweegt in een eigenaardig niemandsland tussen robotsatire en malle kinderfilm ★★★☆☆

Big Bug

De mens delft het onderspit in Jean-Pierre Jeunets achtste film Bigbug, een in zuurstokkleuren gestoken sciencefictionkomedie die zich beweegt in een eigenaardig niemandsland tussen robotsatire en malle kinderfilm. Kijk naar de tv-show waarover de personages in Bigbug zich in toenemende mate verbazen, Homo Ridiculus, met Robocop-achtige robots die mensen als dieren behandelen, ondersteund door een lachband. In de eerste aflevering acteren de mensen twee geile hondjes, later speelt een man een stier in een arena waar een robot hem bestookt met speren.

In de verre toekomst waarin Bigbug zich afspeelt, Jeunets Netflixdebuut en zijn eerste film in negen jaar, raakt een handvol mensen opgesloten in een huis nadat de artificiële intelligentie die de wereld bestuurt op hol is geslagen. De huiscomputer (een variant op HAL uit 2001: A Space Odyssey) van Alice acht het te gevaarlijk om buiten te zijn en sluit haar woning hermetisch af. Zodoende blijkt Bigbug een film waarin een verzameling mensen – en een aantal qua intelligentie variërende huishoudrobots – het met elkaar moet zien te rooien. Dat resulteert bij Jeunet in een opmerkelijk broeierige sfeer, vooral als de airco uitvalt.

Toch vraag je je gaandeweg af of het niet vooral zelf Jeunet is die klaar is met mensen. De Franse regisseur, 68 jaar inmiddels, besteedde in zijn carrière veel aandacht aan zijn decors, aan minutieuze uiteenzettingen van oorzaak en gevolg, aan de zintuiglijke verbeelding van objecten. Soms is hij zo verliefd op zijn eigen ideeën dat hij zijn personages laat verzuipen. Vaker werkt die aanpak goed of zelfs betoverend. Zie hoe Amélie in Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jeunets grootste hit en meest warmbloedige film, de korst van een crème brûlée doortikt met een lepeltje. Jeunet is op gezette tijden een meesterfilmer, gespecialiseerd in met de grootste precisie in beeld gebracht detail.

In Bigbug staan de geestig bedoelde verzinsels op zichzelf en blijven de personages nauwelijks boven water. Meer nog dan in zijn twee recentste films Micmacs à tire-larigot (2009) enThe Young and Prodigious T.S. Spivet (2013). Je onderdompelen in Jeunets typische creativiteit is nog altijd geen straf – zie alleen de futuristische keukenapparatuur als liefdevolle ode aan Charlie Chaplins Modern Times – maar het lot van de mens laat onverschillig.