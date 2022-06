Big Thing van Elephant is een wonderschoon album ★★★★☆

Vier jongens uit Rotterdam maakten een wonderschoon album met gitaarliedjes. Elephant heet de band, Big Thing het album waarop de prachtige samenzang in Calling je meteen al voor ze inneemt. En als die je niet betovert, is er dat majestueuze gitaargeluid dat je wel over de streep trekt. Solo’s hoeven bij Elephant maar uit een paar noten te bestaan om te betoveren. Het is zelfs even schrikken zoals die gitaar in Hometown opkomt. Als gitaar en koortjes niet werken, zoals in Happiness, verslapt de aandacht, maar even die snaren in mineur in Only Love en je bent weer terug.

In een half uurtje neemt Elephant je mee naar aangenaam dromerige sferen waarin het heerlijk zwelgen is. En net als je wegdroomt over oude platen van The Byrds, The Feelies en Teenage Fanclub, lijkt het alsof in Saturday Night George Harrison zelf de gitaar heeft omgegespt. Heerlijk.

Elephant Big Thing Pop ★★★★☆ Excelsior/V2