Biergartens, vegan restaurants en een slot: hier moet u zijn in München

Filosoof Lieke Asma (38) woont sinds 2018 met tussenpozen in München. Ze is er postdoctoraal onderzoeker aan de Hochschule für Philosophie en doet onderzoek ‘op het snijvlak van filosofie en psychologie’ naar de vrije wil en impliciete vooroordelen. ‘München is een metropool met 1,5 miljoen inwoners, maar toch heel groen’, zegt ze. ‘Dat valt me vaak op. De heldere rivier de Isar heeft brede, groene oevers en soms duikt in de stad op een onverwachte plek een bosje op, waar eekhoorns rondspringen. En natuurlijk hebben we de Englischer Garten, dat reuzenpark, die groene hap uit de kaart. München ligt heel centraal in Europa en is een superinternationale stad. Het is ook een stad van grote tegenstellingen, rijke Müncheners in BMW’s tegenover klimaatbewuste studenten. En ik vind München wat ouderwets, op een nostalgische manier, sommige winkelgevels lijken sinds de jaren zeventig nauwelijks veranderd en geregeld zie je iemand in Lederhosen bij de tramhalte staan.’

Historisch stadion

Lieke Asma: ‘Het Olympiapark, aangelegd voor de Olympische Spelen van 1972, is een mooi, heuvelachtig park, met de Olympiaberg, gevormd door oorlogspuin uit de Tweede Wereldoorlog. Met helder weer zijn de Alpen te zien. Het olympisch dorp van toen is nu een huizenblok van piepkleine woninkjes met graffiti. Het park is voor Nederlandse voetballiefhebbers een historische plek waar we, in het Olympiastadion, zowel de finale van 1974 hebben verloren als die van 1988 hebben gewonnen.’

Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21

Espresso doppio

‘Je moet zeker naar de studentenwijk Maxvorstadt. Bij Dinatale zit ik graag met een espresso doppio en Italiaanse torta della nonna. En mijn favoriete vegan restaurant bevindt zich ook in de universiteitswijk. The Gratitude is een goed voorbeeld van hoe creatief en lekker vegan kan zijn. Het is een mooi ingericht restaurant, strak en donker, een goed begin van een avond uit.’

Dinatale Café, Veterinärstraße 4

The Gratitude, Türkenstraße 55

Weisse Rose

‘In de Ludwig und Maxuniversität, officieel de Ludwig-Maximilians Universität, is een klein museum ingericht voor broer en zus Hans en Sophie Scholl en de Weisse Rose, hun verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Zij studeerden aan de universiteit en hun pamfletten van toen zijn hier te zien, heel aangrijpend.’

DenkStätte Weisse Rose (hoofdgebouw LMU) Geschwister Scholl Platz 1

Wegduiken in een steegje

‘München heeft een grote rol gespeeld in het ontstaan en groot worden van het nationaalsocialisme en dat is nog te zien. Het Haus der Kunst bijvoorbeeld, met de zuilen, een gebouw uit 1937, bedoeld als kunstpaleis van het Derde Rijk. Nu is er juist veel moderne kunst te zien, zeer de moeite waard. En op de Odeonsplatz, het grote plein, stond in de nazitijd altijd een officier op wacht. Iedereen die langsliep moest verplicht de Hitlergroet brengen. De Müncheners die daarvoor pasten, doken weg in een steegje, de Drückebergergasse. Er is nu een golvend kunstwerk in de grond, dat aan dat verzet herinnert. Indrukwekkend is verder het grote NS Dokumentationszentrum bij de Königsplatz, helemaal gewijd aan de zwarte geschiedenis.’

Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1

Drückebergergasse, Viscardigasse

NS Dokumentationszentrum, Max-Mannheimer-Platz 1

(Halve) liters bier

‘Je ontkomt er niet aan om een Biergarten te bezoeken. Misschien moet je dan beginnen in de oudste, om er wat gevoel voor te krijgen. De Augustiner Keller is wel meteen vrij overweldigend voor een beginnende Biergartenbezoeker. In de winter gaat het binnen los, in de zomer staan buiten lange tafels onder de kastanjebomen. En dan Beierse Weisswurst bestellen, en bier, uit de houten vaten. Bier komt per hele of halve liter, nooit minder. Het Oktoberfest, het grootste bierfeest, vindt plaats op een groot festivalterrein. In coronatijd stond daar alleen een eenzaam GGD-tentje. Dat was een trieste aanblik.’

Augustiner Keller, Arnulfstraße 52

Griek met een twist

‘Bij Kuzina, bij het Ostbahnhof, worden echte Griekse gerechten geserveerd, tzatziki, heerlijke gevulde wijnbladeren, auberginechips met halloumi. Het is niet zo’n standaard grillrestaurant, maar meer Grieks met een moderne twist. Gezellig restaurant met vriendelijk personeel.’

Kuzina, Greek restaurant & bar, Kellerstraße 32

Vegan ontbijt

‘Trachtenvogl is ook gezellig, een vintage ingericht huiskamercafé met ouderwetse banken en een koekoeksklok. Ze hebben er een heerlijk en vullend vegan ontbijt, een beste bodem voor een stadswandeling. De koffie is er top.’

Trachtenvogl, Reichenbachstraße 47

Van de vredesengel naar Giesing

‘Ik hou van wandelen door München, te beginnen bij de Friedensengel en dan zo naar het zuiden, richting Tierpark. Dan kom je langs het art-nouveauzwembad Müllersches Volksbad, de bioscoop Museum Lichtspiele, die er al meer dan honderd jaar is en waar elke week nog de Rocky Horror Picture Show draait, en zo langs de rivier, waar iedereen op de groene oevers in de zon zit, richting Haidhausen en Giesing, vroegere dorpen die intussen door de stad zijn opgegeten. Die wijken voelen op sommige plekken nog heel dorps aan.’

Müllersches Volksbad, Rosenheimer Straße. 1

Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2

Vlooienmarkt op de renbaan

‘In Daglfing, een dorpje ten oosten van München, wordt op de oude paardenrenbaan vrijdag- en zaterdagochtend een vlooienmarkt gehouden. De markt is grotendeels buiten, maar heeft ook een overdekt gedeelte. Lp’s, boeken, kunst, servies, lampen, vintage kleding, ik hou ervan. Binnen zijn altijd de mooiste vondsten te vinden. Wel vroeg komen, om 14.00 uur beginnen ze alweer met inpakken.’

Flohmarkt Daglfing, Rennbahnstraße 35

Tot slot een slot

‘Ten slotte een leuk en lieflijk uitje naar Nymphenburg, een slot met een waanzinnig barok interieur en een klassieke tuin met beelden, watervallen en perfect bijgehouden gazons. Het is helemaal niet zo ver fietsen, München is in het algemeen goed te befietsen.’

Schloss Nymphenburg, Schloß Nymphenburg 1