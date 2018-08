Beyoncé heeft alle touwtjes in handen bij septembernummer Vogue: eerste cover ooit door zwarte fotograaf

Popster Beyoncé staat op de cover van de Amerikaanse Vogue , die sinds maandag 6 augustus verkrijgbaar is. En dat niet alleen: ze had de volledige zeggenschap over de cover van het prestigieuze septembernummer.

Drie jaar geleden stond Beyoncé ook op de cover, maar toen had hoofdredacteur Anna Wintour het laatste woord over de foto’s en werd Beyoncé gefotografeerd door sterfotograaf Mario Testino. Dit keer waren de rollen omgedraaid en hadden Beyoncé en haar team volledige zeggenschap over het beeld en de fotobijschriften. Daarom is de nieuwste Vogue nu al legendarisch: voor het eerst in de 126-jarige geschiedenis van het blad is de cover gemaakt door een zwarte fotograaf.

Prestigieus

Het septembernummer geldt als het meest prestigieuze van het jaar omdat het aan het begin van een nieuw modeseizoen verschijnt – zeg maar als de adverteerders in de rij staan met nieuwe campagnes en de consument staat te trappelen om een nieuwe garderobe aan te schaffen. Het is al heel lang een ongeschreven regel in de mode dat je het pas echt hebt gemaakt als je in – of beter nog: op – het septembernummer van Vogue US staat.

Eisen stellen aan een shoot voor het septembernummer was not done, maar de macht van Vogue is tanende. Kijk maar naar het slinkende aantal pagina’s van de septembernummers: zes jaar geleden vestigde Vogue US een record met een nummer van 916 pagina’s, in 2014 waren het er 856, in 2017 nog ‘maar’ 774 pagina’s. Waar geportretteerden vroeger naar de pijpen van Wintour dansten in de hoop op een plekje in Vogue US, danst Wintour nu naar de pijpen van Beyoncé, de grootste vrouwelijke popster van dit moment.

It’s here! @Beyonce stars on the cover of our September issue. Read the full story, in her own words: https://t.co/T7E2FbGDPn pic.twitter.com/GcX0ziiJD7 Vogue Magazine

Tyler Mitchell

Normaliter kiest hoofdredacteur Wintour altijd voor gevestigde fotografen, maar ‘Queen Bey’ stond erop dat de foto’s gemaakt zouden worden door de 23-jarige zwarte fotograaf Tyler Mitchell. Hij is dankzij deze opdracht de eerste zwarte fotograaf met een Amerikaanse Vogue-cover op zijn naam, terwijl Vogue US al sinds 1892 bestaat. De keuze voor Mitchell past bij Beyoncé. Zij maakt zich al jaren hard voor nieuwe machtsverhoudingen en was nog niet zo lang geleden met haar man Jay-Z voorpaginanieuws omdat ze in de videoclip Apeshit zouden afrekenen met de onderwerping van het zwarte lichaam.

Deze cover symboliseert een verschuiving van de macht die al een tijdje gaande is in de mode. Deze wordt ook zichtbaar in de aanstelling van Edward Enninful als hoofdredacteur van de Britse Vogue en Virgil Abloh als hoofdontwerper van de mannenmode bij Louis Vuitton. Enninful is de eerste zwarte hoofdredacteur in de geschiedenis van Vogue, Abloh de eerste zwarte ontwerper aan het hoofd van een Frans luxemerk.

Laatste?

De grote vraag die de modewereld al maanden bezighoudt, is of dit het laatste nummer wordt onder leiding van Anna Wintour. De geruchten dat de hoofdredacteur na dertig jaar op het punt staat te vertrekken, worden steeds hardnekkiger.