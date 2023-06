Beyoncé, haar dansers en de crew kleden zich in Nederlands modemerk Daily Paper

Tijdens de Renaissance-tour van Beyoncé droegen de filmploeg op het podium en de backstagecrew een zilveren reflecterend trainingspak van het Nederlandse merk Daily Paper. Beeld Parkwood Entertainment

De Renaissance-concerten zijn opgedeeld in verschillende segmenten. Elk segment is een cluster van nummers, aangekleed met passende decorelementen, lichteffecten, videobeelden en kostuums. De kleding van Daily Paper droeg Beyoncé tijdens het Opulence-segment, waarin ze onder meer de hits Formation, Diva, Run The World en My Power zingt. Voor deze stevige nummers ontwikkelde Daily Paper in samenwerking met Shiona Turini, hoofd styling van de tour, een reeks grafische looks met invloeden van sport- en werkkleding die niet zouden misstaan in de club.

Beyoncé zelf droeg in Warschau een zwarte glitterbodysuit met bijpassende dijhoge haklaarzen, en daarover een vloerlang zwart trainingsjack. Trainingsjack en bodysuit waren afgezet met reflecterende strepen van zilverkleurig nylon, die op het podium oplichtten in de spotlights. De dansers en andere crewleden waren van top tot teen in datzelfde reflecterende nylon gehuld. Zij droegen ruime, trainingspak-achtige jumpsuits met afritsbare mouwen en broekspijpen. Op de rug stond in grote letters het woord ‘CREW’, op de linkermouw in kleine letters de merknaam ‘Daily Paper.’

Maar ook zonder dat logo zouden de kledingstukken herkenbaar zijn geweest als Daily Paper. Het Amsterdamse label, dat in 2012 werd opgericht door Jefferson Osei, Hussein Suleiman en Abderrahmane Trabsini, wordt getekend door een sportieve inslag – trainingspakken zijn een populaire productcategorie, net als hoodies – gecombineerd met aandacht voor details en grafische prints. Die zijn meestal gebaseerd op motieven uit Afrikaanse culturen: de oprichters hebben wortels in Ghana, Somalië en Marokko.

Met hun merk timmeren ze internationaal al flink aan de weg: de afgelopen jaren openden winkels in New York en Londen. Kleding van het label werd gedragen door celebrities als Michelle Obama, de voormalige first lady van de Verenigde Staten, en rapper annex muziekproducent Jay-Z, tevens partner van Beyoncé.

Maar dat een wereldwijd icoon als Beyoncé zich nu zelf in Daily Paper vertoont, voor de ogen van tienduizenden fans, is voor het merk een flinke stap. Niet alleen wat zichtbaarheid betreft, maar ook qua status: Daily Paper schaart zich hiermee tussen grote luxemerken als Alexander McQueen, Fendi, Gucci en Loewe, die ook kostuums voor de concerttour leverden.

Net als Iris van Herpen, dus. Van haar hand droeg Beyoncé tijdens de opening van haar concert op 18 juni in Amsterdam een korte jurk en lange, doorschijnende mantel, beiden afgezet met sikkelvormige siliconen strips, met de hand vastgenaaid op tule in de kleur van Beyoncé’s huid. Er waren geen honderd crewleden om te kleden, maar met deze enkele outfit was het team van Van Herpen al aardig zoet: twaalf mensen werkten in totaal zevenhonderd uur aan de creatie.