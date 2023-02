Beyoncé gaat op tour met haar album ‘Renaissance’ en doet ook Nederland aan

Beyoncé Beeld Carlijn Jacobs

Opnieuw maakt een Amerikaanse superster haar opwachting in Nederland. Woensdag maakte zangeres Beyoncé bekend dat zij weer op wereldtournee gaat, met vooral werk van haar vorig jaar verschenen album Renaissance. Nederlandse fans kunnen zich opmaken voor een run op tickets, want Beyoncé doet ook Amsterdam aan. Op 17 en 18 juni bespeelt de zangeres de Johan Cruijff Arena en de kaarten voor die shows gaan vanaf komende dinsdag in de verkoop. Twee weken geleden nog vlogen kaarten voor een Amsterdams concert van Madonna de ticketkantoren uit en kondigde concertorganisator Mojo direct een extra show aan in de Ziggo Dome.

Beyoncé was in 2018 voor het laatst in Nederland. Zij speelde toen twee avonden in de Amsterdam Arena met haar echtgenoot Jay-Z. De laatste solotournee van Beyoncé dateert van 2016. Toen bracht de zangeres haar gevierde album Lemonade naar de voetbalstadions, waaronder ook dat van Amsterdam.

Zwarte queercultuur

Beyoncé verraste vorig jaar de muziekwereld met het album Renaissance, waarmee de r&b-zangeres een eerbetoon bracht aan de house en de disco en vooral de zwarte queercultuur die aan de dans- en clubmuziek ten grondslag ligt. Renaissance werd vooral in de Verenigde Staten vrijwel unaniem geprezen: het album werd gekozen tot beste plaat van het jaar door The New York Times, muzieksite Pitchfork en magazine Rolling Stone. Beyoncé werd met haar nieuwe werk genomineerd voor negen Grammy Awards, die komend weekend worden uitgereikt. De zangeres brengt daarmee haar totale aantal nominaties voor de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen op 88 en is recordhouder, samen met Jay-Z.

Optreden in Dubai

De aankondiging van Beyoncés wereldtournee volgt op een week waarin zij ook zeldzame kritiek te verwerken kreeg. De zangeres keerde vorige week terug uit de Verenigde Arabische Emiraten, waar zij een optreden had gegeven. Beyoncé speelde in een zeer luxe hotel in de stad Dubai, voor een select gezelschap van internationale beroemdheden en door de zangeres zelf uitgenodigde influencers en journalisten.

Naar verluidt ontving Beyoncé ruim 20 miljoen euro voor haar show in het Atlantis The Royal-hotel: volgens het zakenblad Forbes het duurst betaalde privé-optreden ooit. De aanwezigen werden verwend met exorbitante feestmaaltijden en ‘eersteklas overnachtingen’, die in de uitnodiging al waren aangekondigd. De popster zelf sliep in een suite die bijna 100 duizend euro per overnachting moet kosten.

De luxeshows in Dubai wekten vooral verbazing omdat het in de Verenigde Arabische Emiraten slecht gesteld is met homorechten. Homoseksualiteit is bij wet verboden en kan zelfs leiden tot de doodstraf. Dat Beyoncé, die zeker na haar album Renaissance wordt gezien als een icoon voor de lhbti- en queergemeenschap, juist in Dubai een exclusief optreden wenste te geven, werd haar niet door iedereen in dank afgenomen. Critici wezen op sociale media ook op het feit dat luxehotels in Dubai, waar Beyoncé optrad, mogelijk zijn gebouwd door goedkope arbeidsmigranten uit India en Bangladesh, die in de rijke oliestaten weinig rechtsbescherming genieten en voor wie het bijwonen van een Beyoncé-concert volstrekt onmogelijk is.

Voorbeeldfunctie

De kwestie leidde op Twitter tot een debat tussen voor- en tegenstanders. Veel Beyoncé-aanhangers vonden de kritiek hypocriet omdat een optreden in bijvoorbeeld de staat Texas, waar veel politici het federaal goedgekeurde homohuwelijk willen afschaffen, waarschijnlijk niet tot ophef zou hebben geleid. Er werd ook gewezen op een recent optreden in Dubai van de Australische zangeres Kylie Minogue, ook een icoon voor de gay-gemeenschap. Dat ging vrijwel onopgemerkt voorbij; volgens sommigen omdat er met twee maten wordt gemeten, volgens anderen omdat de voorbeeldfunctie en status van Kylie Minogue nu eenmaal niet vergelijkbaar zijn met die van Beyoncé.

Waarom Beyoncé wilde optreden in Dubai wordt vooralsnog niet verduidelijkt: verzoeken van een aantal media om opheldering werden niet beantwoord. Mogelijk ook omdat er ander Beyoncé-nieuws in aantocht was, die de voorgaande affaire waarschijnlijk snel zal doen vergeten.

Zwarthandelaren

De kaartverkoop voor Beyoncés 43 concerten tellende tournee wordt in de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten gehouden. De tickets worden daar verkocht volgens een ‘verified fan’-systeem van het bedrijf Ticketmaster, waarbij eerst geregistreerde fans een kaart kunnen aanschaffen en opkopers en zwarthandelaren dus minder kans krijgen.

Bij de kaartverkoop voor een tournee van zangeres Taylor Swift ging het vorig jaar mis, omdat opkoop-bots de verkoop voor gewone fans onmogelijk maakten. De Amerikaanse senaat besloot daarop een onderzoek in te stellen naar kaarthandelaren als Ticketmaster. De verhoren zijn nu in volle gang.