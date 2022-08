Beyoncé belooft nummer aan te passen na klachten over kwetsend taalgebruik

Beyoncé Beeld Mason Poole

Beyoncé gaat een van de nummers op haar album Renaissance, dat op vrijdag 29 juli is verschenen, opnieuw opnemen nadat er kritisch was gereageerd op het gebruik van het woord ‘spaz’. Dat komt voor in het nummer Heated, dat ze samen met Drake schreef. ‘Spazzing on that ass, spaz on that ass/Fan me quick, girl, I need my glass’, zingt Beyoncé. Spaz, een verwijzing naar spastic (spastisch), kan als een denigrerende term worden beschouwd voor mensen die lijden aan spasticiteit.

De publicist van Beyoncé meldde de BBC dat de term niet kwetsend was bedoeld, maar dat de teksten wel worden aangepast. Daarbij werd geen termijn genoemd.

De ophef over de tekst van het nummer komt een paar weken nadat zangeres Lizzo op Twitter excuses had aangeboden voor het gebruik van dezelfde term in het nummer GRRRLS. ‘Laat me één ding duidelijk maken: ik had niet de bedoeling denigrerende taal te gebruiken’, schreef Lizzo: ‘Als een dikke zwarte vrouw in de VS heb ik veel beledigingen moeten slikken en begrijp ik de kracht die woorden kunnen hebben (of dat nu opzettelijk of onopzettelijk is, zoals in mijn geval). Ik kan met trots aankondigen dat er een nieuwe versie van GRRRLS is.’

Geen vrijbrief

De tekst van Lizzo was een reactie op een eerdere tweet van de gehandicapte schrijver en activist Hannah Diviney, die Lizzo wees op de manier waarop ze met haar tekst mensen had gekwetst. In een opiniestuk, dat deze week onder meer in The Guardian verscheen, schreef Diviney hoe teleurgesteld ze was (‘sprakeloos over zo veel onwetendheid’) dat zes weken na de excuses van Lizzo Beyoncé precies dezelfde route was ingeslagen.

Diviney noemt de manier waarop Beyoncé in haar werk aandacht vraagt voor de verhalen en de worsteling van de zwarte gemeenschap ‘ongeëvenaard’. Maar ze vindt ook dat Beyoncés positie aan de absolute top van de muziekindustrie haar niet een vrijbrief geeft om denigrerende taal te gebruiken. ‘Gehandicapte mensen verdienen beter’, sluit ze haar betoog af.

Renaissance was het eerste album van Beyoncé sinds Lemonade uit en werd wereldwijd positief besproken. In de Volkskrant kreeg het vier sterren en werd het ‘opzwepend, divers en zeer dansbaar’ genoemd.