Bewust rommelige bewerking van Tsjechovs Kersentuin irriteert én wekt bewondering ★★★☆☆

De kersentuin in de regie van Tiago Rodrigues, met rechts voor Isabelle Huppert. Beeld Christophe Raynaud de Lage

Woest en bijna gevaarlijk eng kijkt hij uit zijn ogen, en op volle kracht schreeuwt hij zijn opwinding de zaal in. Ja, we zullen het allemaal weten en horen, en nooit meer vergeten: hij heeft het landgoed en de kersentuin gekocht! Hij, Lopachin, zoon van een lijfeigene, is nu heer en meester over de plek waar zijn ouders en grootouders altijd de ondergeschikten waren en werden uitgebuit.

In de voorstelling La cerisaie, die de Portugese regisseur Tiago Rodrigues maakte op basis van Tsjechovs De kersentuin, is dit moment van gekwelde euforie een kantelpunt. Vooral omdat de rol van Lopachin wordt gespeeld door de zwarte acteur Adama Diop, waarmee de referentie aan de slavernij niet is mis te verstaan. Deze wat ongepolijste, bewust rommelige en nogal gedeconstrueerde versie van De kersentuin krijgt hier een enorme lading. Overigens lopen er meer acteurs van kleur rond in het ensemble, los van rol, rang of stand, maar dat juist Diop de getergde boerenzoon speelt, is zonder meer een statement.

Deze Franse productie van De kersentuin, in 2021 de openingsvoorstelling van het Festival d’Avignon, werd het afgelopen weekend opgevoerd op het Holland Festival, en had nog een attractie: Isabelle Huppert. De Franse steractrice speelde Ljoebov, de aan lager wal geraakte eigenaar van het landgoed en de kersentuin. In Tsjechovs stuk staat zij voor de heersende klasse, die verlangt naar vervlogen tijden en weet dat die nooit meer terugkomen. Na een verblijf van zes jaar met een foute minnaar in Parijs keert ze berooid terug naar het huis van haar jeugd in Rusland. Een huis met een prachtige oude kersentuin, maar ook het huis waar het verdriet woont: lang geleden is in de rivier naast het huis haar zoontje verdronken.

Als ze terugkeert, omgeven door een ruisende, bonte entourage, wordt ze geconfronteerd met de onverbiddelijke werkelijkheid: Lopachin wil dat ze haar kersentuin omhakt, zodat er zomerhuisjes kunnen worden gebouwd die geld opleveren. Maar zij weigert – of althans: ze twijfelt. Uiteindelijk koopt Lopachin zelf de tuin en gaan aan het eind van het stuk de kersenbomen alsnog tegen de vlakte. De nieuwe tijd heeft zich onomkeerbaar aangediend. Ljoebov vertrekt weer naar Parijs, terug naar haar minnaar.

Isabelle Huppert speelt haar rol met die intussen voor haar karakteristieke, bijna achteloze, razendsnelle manier van spreken. Ze fladdert als een vergeten diva over het toneel, gilletjes slakend, en legt intussen een grote muzikaliteit in haar tekstbehandeling. Aanvankelijk lijkt ze onverschillig over wat er om haar heen allemaal gebeurt, maar als haar lot eenmaal is bezegeld, dringt eindelijk tot haar door dat haar tijd voorbij is. Schitterend hoe Huppert zich dan herpakt en haar verbijstering plaatsmaakt voor berusting.

Regisseur Tiago Rodrigues haalt van alles uit de kast om maar geen klassieke Tsjechov te ensceneren. Over het immense podium schuiven grote decorstukken heen en weer waarop lichtmasten staan met tal van kroonluchters. Drie muzikanten spelen harde gitaarmuziek, en af en toe een lief liedje, zoals het melancholieke Ça va changer. In de grote scène waarin feest wordt gevierd, dansen de acteurs bijna in trance geruisloos heen en weer. De confrontatie tussen Ljoebov en Pétja, de eeuwige student en wereldverbeteraar, is een hoogtepunt: een clash tussen twee uiteenlopende mensbeelden. Ook mooi zijn de tot mislukken gedoemde pogingen van een aantal personages om de liefde te omarmen; bij Tsjechov gaat het niet alleen over geldzorgen en vergane glorie maar ook, en misschien wel vooral, over de liefde in alle stadia.

Qua speelstijl is deze Kersentuin nogal onevenwichtig. Er wordt voluit en soms schreeuwerig geacteerd, en doordat de vele personages voortdurend over het podium zwerven, is het moeilijk te doorgronden wie wie is, hoe vaak je dit stuk misschien ook al hebt gezien. In Rodrigues’ regie werkt alles toe naar dat ene, allesbepalende moment: de kersentuin is verkocht, lijfeigene wordt eigenaar, slaaf wordt meester. Daarna verdwijnen alle decorstukken, stoelen en kroonluchters en blijft er slechts een kaal toneel in kil licht over. Lopachin richt zich dan rechtstreeks tot het publiek en zegt dat het eigenlijk geen zin meer heeft het laatste bedrijf te spelen. Maar toch doen ze dat, en het wordt een mooi bezonken afscheidsritueel.

Al met al is deze opmerkelijke Kersentuin een wisselende voorstelling, die irriteert, bewondering oproept en hier en daar door alle gedoe heen toch ontroert. Eigenlijk zoals het leven zelf. Eigenlijk zoals Tsjechov het bedoeld moet hebben.

De Portugese theatermaker Tiago Rodrigues (45) is behalve regisseur ook acteur; in Nederland en België is hij redelijk bekend omdat hij een aantal jaren bij Tg Stan heeft gespeeld. In 2015 werd hij artistiek directeur van Teatro Nacional D. Maria II in Lissabon. Eerder al waren grote voorstellingen van hem hier te zien, zoals Antony & Cleopatra tijdens het Holland Festival 2019 en Sopro (Adem) tijdens het festival Brandhaarden van ITA (2020). Die laatste voorstelling ging over de achterkant van het theater; de hoofdpersoon was de souffleur die daar al een leven lang werkte. Vorig jaar werd bekend dat Rodrigues het Festival d’Avignon artistiek gaat leiden, met ingang van de editie van 2023. Omdat zijn voorstellingen op alle grote theaterfestivals te zien zijn, wordt hij ook wel de ‘ster van het Europese Theater’ genoemd.