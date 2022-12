Bewust imperfect maakt Boris Mikhailov een einde aan elke Sovjet-Russische idylle

Uit de serie ‘Yesterday’s Sandwich' (1966-1968). Met twee over elkaar gelegde (en geprojecteerde) dia’s componeerde Mikhailov beelden die soms wrang, dan weer absurdistisch, humoristisch of apocalyptisch zijn. Beeld Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst

Met de eerste camera die de Oekraïense ingenieur Boris Mikhailov midden jaren zestig van zijn baas kreeg, werd hij geacht het bedrijfsproces in de fabriek te registreren. Oekraïne, ingelijfd door de totalitaire veelvraat USSR, zuchtte nog onder de post-stalinistische dictatuur. Dwarsliggers kregen te maken met de geheime dienst KGB, ze moesten pesterijen, vervolging, gevangenschap, verbanning vrezen.

Beter dus maar dat de jonge Mikhailov gehoorzaam meemarcheerde in het marstempo van de baas van de staatsfabriek. Maar wat deed hij met de bedrijfscamera? Hij maakte er thuis naaktfoto’s mee van zijn geliefde. Drukte ze af in de bedrijfsdoka, werd betrapt door de waakzame geheime dienst en prompt ontslagen.

Lag het voor de hand dat de loopbaan van Mikhailov een bittere en lange strijd zou worden met KGB’ers, communistische ideologen en apparatsjiks die dachten het in de Sovjet-Unie voor altijd voor het zeggen te hebben? Ja, dat was gezien zijn eerste fotografische bezigheden, in de dictatuur van de hoog dichtgeknoopte preutsheid, bepaald geen verrassing.

Maar ook na de roemloze dood van het Sovjet-communisme in 1991 en de formele onafhankelijkheid van Oekraïne volhardde Mikhailov in zijn verzet tegen corrupte machthebbers, die wel hun ideologische dekmantel maar niet hun nepotisme hadden afgelegd.

Oekraïens dagboek

In 2014 was de fotograaf te vinden op de barricades op de Maidan in Kyiv. En ook in 2022 voedt Mikhailov zijn fotografisch dagboek onvermoeibaar met nieuwe beelden – net zo gruizig, wild, ongepolijst en raak als in zijn vroege jaren.

Subversief uit overtuiging, zou het retrospectief kunnen heten dat het Maison Européenne de la Photographie (MEP) in Parijs op twee etages wijdt aan het werk van de 84-jarige meester. Maar het museum noemde de tentoonstelling keurig Boris Mikhailov: Oekraïens dagboek.

Bijna alle achthonderd foto’s en dia’s die er worden getoond zijn gemaakt in zijn moederland. Boris en zijn vrouw Vita, ook zijn artistiek partner, hebben de expositie en de vuistdikke catalogus opgedragen aan hun volk. Dat gaat, schrijven ze, gebukt onder de ‘verraderlijke en onbegrijpelijke aanval’ die hen vervult ‘met grote treurigheid en eindeloze compassie’.

Het was al in de eerste dagen van zijn carrière, in dienst van de fabriek, dat Mikhailov de beeldtaal min of meer kreeg aangereikt waarmee hij zijn hele fotografenleven vooruit kon. In een archief, schrijft hij in de catalogus, trof hij bij onderzoek voor een film foto’s aan van technisch povere kwaliteit. Zo tegenovergesteld aan het leugenachtige geïdealiseerde beeld dat de dictatuur wilde schetsen van de industrie dat hij bij de aanblik van de morsige afdrukken dacht: kijk, dít zijn de foto’s die laten zien hoe het werkelijk met ons land is gesteld.

Niet de brave idylle van vrouwen met hoofddoek, lachend op de kolchoz bij het binnenhalen van de graanoogst. Niet de proletariërs die hun machtige spieren spannen in de staalfabriek of sloophamer en troffel heffen ten gunste van wolkenkrabbers voor het volk. Nee, sloebers, dronkelappen, burgers in een armzalig land met een vastgelopen economie vormden het onderwerp van Mikhailovs werk. Onscherp, schots en scheef, onderbelicht, dat was de ogenschijnlijk kreupele fotografie die Mikhailov maakt tot tegelijk een antiheld en een grootmeester op het snijvlak van documentaire en autonome fotografie.

Uit de serie ‘Zoutmeer’ (1986) waar de bevolking van Slavjansk en omstreken zich insmeert met de ‘heilzame’ modder in een industriële omgeving. Beeld Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst

Zo’n twintig thema’s worden belicht in het MEP, losjes chronologisch zodat de bezoeker kan zien hoe Mikhailovs werk reageert op de politieke en maatschappelijke veranderingen. En die thematische onderverdeling geeft ook inzicht in zijn artistieke overwegingen.

Zo begrijp je bijvoorbeeld beter dat de blauwe periode die de fotograaf doormaakte in 1993 is verbonden met zijn jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Blauw herinnert hem aan de vroege ochtend, aan bombardementen, huilende sirenes, hongersnood. In zijn foto’s uit het postcommunistische jaar waarin Oekraïne in een diepe economische crisis verkeerde, kleurde hij zijn (straat)foto’s donkerblauw, wat ze kil, nachtmerrieachtig en depressief maakt, zoals de oorlog een halve eeuw eerder.

Blauwe jaar 1993

Wie kijkt naar de vaak treurige naoorlogse geschiedenis van Oekraïne, Mikhailovs era, zou kunnen vermoeden dat het meeste van zijn werk van eenzelfde droefheid is doortrokken als in dat blauwe jaar 1993. Maar dat is geenszins het geval. Kijk naar de kleurenserie Yesterday’s Sandwich uit de jaren zestig en zeventig, een diashow met Pink Floyds Dark Side of the Moon als soundtrack.

Met telkens twee over elkaar gelegde (en geprojecteerde) dia’s componeerde Mikhailov beelden die soms wrang, dan weer absurdistisch, humoristisch of apocalyptisch zijn. Soldaten met gasmaskers, vlammenzeeën, draperieën van vleeslappen, boven de straten zwevende naakten, krioelende slangen scheppen een koude-oorlogssfeer. Maar de collages geven de taferelen ook lichtheid en een zweem van dadaïsme. Ogenschijnlijk uit de losse pols samengesteld, maar zijn gevoel voor compositie verraadt zich natuurlijk steeds.

Boris Mikhaïlov in de serie ‘I am not I’ (1992) zelfportretten in pseudo-heroïsche en -atletische houdingen. Beeld Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst

Ook bij een serie zelfportretten in zwart-wit (somtijds ingekleurd) is dada niet ver weg. De naakte Mikhailov – die overigens in zijn jongere jaren een treffende gelijkenis vertoont met Salvador Dalí – danst op die foto’s met een kunstpenis voor in een duistere ruimte, poseert als de Denker van Rodin en in pseudo-heroïsche en -atletische houdingen.

Het is, in 1992, en dit is zijn reactie op de val van het communisme en de teloorgang van de standbeeldencultus en het socialistisch-realisme van de Sovjet-Unie: een antiheld met een buikje en fallus die de spot drijft met de proletarische helden.

En passant toont hij ook aan zijn fotografische klassiekers te kennen, gezien de knipoog naar de sequenties van de fameuze 19de-eeuwer Eadweard Muybridge, die de beweging van dieren (zoals een paard in galop) zichtbaar maakte. Maar Mikhailov heeft lak aan de natuurwetten van Muybridge, die met zijn timelaps avant-la-lettre aantoonde dat een galopperend paard even loskomt van de grond: het piemelmannetje danst zich zich los van alle wetmatigheden.

Ook vóór de val van de USSR was Mikhailovs fotografie niet eenduidig, net zomin als zijn kritische visie op de machthebbers. Neem zijn serie Rood, waarin hij de toepassing van de dominante kleur van het communisme onderzoekt. Natuurlijk wappert de rode vlag boven menige parade, zijn de vaandels rood, de anjers op de Dag van de Arbeid, de billboards met leuzen vol loze beloften.

Uit de serie ‘Rood' (1968-1975) waarin Mikhailov de toepassing van de dominante kleur van het communisme onderzoekt. Beeld Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst

Mikhailov ziet nog veel meer rood: de ronde billen van een stevige, vooroverbuigende vrouw op het land, een signaalrode pilaar in een afgebladderde omgeving, een aftands tafeltje met knalrood tafelblad (wonderschoon gecombineerd met een gele bloem daarbovenop), een ondeugende foto van een verstrengeld stelletje, hij in fel rode pullover. Dat Mikhailov de spot drijft met de propaganda is onmiskenbaar, maar welk wetsartikel zet de apparatsjik in om tot vervolging over te gaan?

Het kat-en-muisspel met de autoriteiten kent vele gedaanten. Stiekeme snapshots op straat van onwelgevallige taferelen: armoede, verslonzing van de openbare ruimte, de deprimerende lelijkheid van de woonkazernes, de aftakelende, giftige industriecomplexen. Maar binnen, in huis: de warmte van het privéleven, de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn tussen vier muren en je te kleden of ontkleden wanneer je wilt.

Ook later, als de Sovjet-Unie al wankelt, blijft Mikhailov de treurigheid in zijn land fotograferen. In het zuiden, nabij Slavjansk, bezoekt hij in 1988 een zoutmeer waar de bevolking uit de wijde omgeving baddert en zich insmeert met modder, in de overtuiging dat dit hun gezondheid ten goede zou komen.

De schrik slaat je om het hart als je het decor ziet van dit kuuroord: een industriecomplex met hoge schoorstenen en pijpen die hun schuimend afval lozen op het meer. Ook voor deze serie geldt: hoe onthullend en tragikomisch ze ook is, hoe zouden de autoriteiten moeten optreden tegen Mikhailovs aandacht voor dit treurige volksvermaak?

Zoutmeer behoort tot het meest recht-toe-recht-aan documentaire werk van Mikhailov, die toch vooral excelleert als hij met inkleuringen, persiflages, collages het grauwe totalitarisme attaqueert. Zoals de ingekleurde Sovjet-portretten van soldaten en andere ‘helden’ uit de jaren zeventig en tachtig, popartachtig, onmiskenbaar geïnspireerd door Andy Warhol.

Uit de reeks 'Dagboek' (1973-2016). Beeld Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst

In 1991, als de Sovjet-Unie uiteenvalt, grijpt Mikhailov terug op die kleurrijke stijl met een weergaloze serie zelfportretten waarin hij, nu de oude helden Marx en Lenin hebben afgedaan, zichzelf presenteert als alternatief icoon voor het volk. Hij draagt à la Stalin zo’n groen uniformjasje met epauletten en glimmende koperen knopen, maar de rijen medailles en insignes op de linkerborst hebben plaatsgemaakt voor traditioneel Oekraïens borduurwerk. En de angstwekkende tronie van de alleenheerser (‘Zijn dikke vingers zijn wormen van vet./ Al zijn zwaargewicht-woorden zijn wet’, dichtte Osip Mandelsjtam in 1934 over hem) is ingewisseld voor een zachtaardige, dromerige blik: een bijna androgyne verschijning.

Het had een mooi sluitstuk kunnen zijn van Mikhailovs carrière, maar het lot, of de loop van de geschiedenis, had nog zeker dertig jaar voor hem in petto. De economische ineenstorting van Oekraïne in de jaren negentig, leidt tot grote armoede onder de bevolking, tot explosieve toename van het aantal daklozen en alcoholisten, de bomzhes.

De portretten van de zwervers maakt de fotograaf in overleg. Ze poseren, krijgen betaald en worden door Boris en Vita thuis uitgenodigd voor een bad en een maaltijd. De foto’s, meer dan manshoog getoond in het MEP, zijn schokkend en ontroerend tegelijk. Naakt, of met hun broek op hun enkels leggen ze de laatste bescherming tegen de koude van de winter af en tonen ze hun afgepeigerde, vaak met wonden bezaaide lichamen.

Hard realisme dat tegelijk is vervuld van religieuze verwijzingen. Een vrouw in de sneeuw met haar broek naar beneden: ze staat er als Botticelli’s Venus op de schelp. Een zo te zien stomdronken, broodmagere jongeman met blote bast die overeind wordt geholpen door een paar lotgenoten: de kruisafname van Christus. Wie de bijna dertig jaar oude serie ziet, kan ook nauwelijks de vooruitwijzing ontgaan van het oorlogsleed dat de Oekraïners anno 2022 treft.

Ook in zijn latere werk duikt die christelijke symboliek op. In Temptation of Death (2014-2019), geïnspireerd door Thomas Manns Dood in Venetië en deels in die stad gemaakt, lijkt hij te reflecteren op zijn eigen levenseinde. Met die veelheid aan christusbeelden, boomwortels, gaten en greppels in de grond, graafmachines die in de aarde happen verwijst hij naar de toekomst van zijn stoffelijk overschot.

Andere foto’s van de serie zijn gemaakt bij het brutalistische, uit beton opgetrokken crematorium van Kyiv. Het in de jaren zestig door de Sovjets bedachte bouwwerk was zeer omstreden, omdat het verbranden van de doden een open zenuw raakt: aan de rand van de stad ligt Babi Jar. de plek waar de nazi’s de massamoord op Oekraïense Joden begingen. Die foto’s verwijzen ook naar Mikhailovs Joodse roots.

Mikhailovs fotografisch dagboek sluit de tentoonstelling af, geen afgerond geheel, maar een verzameling oude en nieuwe beelden uit de privésfeer en het sociale leven. Het is een reflectie op wat voorbij is en op het heden, waarin nog eens opvalt hoe stijlvast de fotograaf is, in zijn bewuste imperfectie als weerspiegeling van het verre van perfecte leven. Alsook in zijn nog steeds niet gedoofde drang om uit dit leven alles te halen wat erin zit.

Boris Mikhailov: Journal Ukrainain, Maison Européenne de la Photographie, Parijs, t/m 15/1. Catalogus € 45.